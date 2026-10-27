Franca recebe nesta quinta-feira, 29, das 13h às 18h, o seminário “Da Palavra Protegida à Responsabilização Penal: a força probatória do Depoimento Especial realizado pela Polícia Civil”. O evento será realizado na FDF (Faculdade de Direito de Franca) e reunirá autoridades, profissionais da área jurídica, representantes da rede de proteção e estudantes.

Promovido pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, em conjunto com instituições e autoridades, o encontro discutirá o uso do depoimento especial na produção de provas, a prevenção da revitimização e a proteção integral de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes.

A programação deve reunir delegados, investigadores, escrivães, promotores de Justiça, juízes, defensores públicos, advogados, psicólogos, assistentes sociais, conselheiros tutelares e profissionais da rede de proteção.

Depoimento especial