Uma mulher de 33 anos foi resgatada pela Polícia Civil nesta segunda-feira, 26, após viver em isolamento social por cerca de 18 anos em Cristais Paulista. A ação ocorreu após uma denúncia ao Disque 100, canal nacional de denúncias de violações de direitos humanos. A vítima foi encontrada em um quarto com pouca iluminação e ventilação, em uma residência com condições precárias de habitabilidade.
Segundo a Polícia Civil, a mulher apresentava sinais de fragilidade física e vulnerabilidade psicossocial. Durante o atendimento, ela relatou que não mantinha contato com pessoas de fora do ambiente doméstico desde os 15 anos.
A mulher também contou que deixou de frequentar a escola após concluir a antiga 8ª série, atualmente correspondente ao 9º ano do ensino fundamental. Segundo seu relato, episódios de bullying relacionados a alterações físicas no tórax e nas costas teriam contribuído para o isolamento.
Mulher recebeu atendimento médico
Após o resgate, equipes da assistência social, da vigilância sanitária e da saúde pública foram acionadas para prestar atendimento à vítima.
Ela concordou em receber assistência médica e foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal, acompanhada da mãe. Na avaliação preliminar dos profissionais de saúde, foram identificados sinais compatíveis com desnutrição, anemia e deficiência vitamínica.
Após a realização de exames complementares, a mulher passou a receber acompanhamento médico e psiquiátrico.
Posteriormente, a Polícia Civil confirmou que ela recebeu alta médica e passou a ficar acolhida por familiares, com acompanhamento dos serviços de saúde e assistência social.
Polícia Civil investiga circunstâncias do isolamento
De acordo com a Polícia Civil, até o momento, não foram constatados indícios concretos de maus-tratos físicos ou agressões. As circunstâncias que levaram a mulher a permanecer isolada durante tantos anos continuam sob investigação.
O caso é apurado pela equipe da Delegacia de Polícia de Cristais Paulista, sob a coordenação do delegado Gabriel Fernando T. da Silva.
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