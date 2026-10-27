Uma mulher de 33 anos foi resgatada pela Polícia Civil nesta segunda-feira, 26, após viver em isolamento social por cerca de 18 anos em Cristais Paulista. A ação ocorreu após uma denúncia ao Disque 100, canal nacional de denúncias de violações de direitos humanos. A vítima foi encontrada em um quarto com pouca iluminação e ventilação, em uma residência com condições precárias de habitabilidade.

Segundo a Polícia Civil, a mulher apresentava sinais de fragilidade física e vulnerabilidade psicossocial. Durante o atendimento, ela relatou que não mantinha contato com pessoas de fora do ambiente doméstico desde os 15 anos.

A mulher também contou que deixou de frequentar a escola após concluir a antiga 8ª série, atualmente correspondente ao 9º ano do ensino fundamental. Segundo seu relato, episódios de bullying relacionados a alterações físicas no tórax e nas costas teriam contribuído para o isolamento.

Mulher recebeu atendimento médico