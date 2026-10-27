27 de outubro de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Mulher é resgatada após 18 anos de isolamento em Cristais

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Civil
Local onde a mulher vivia em Cristais Paulista
Local onde a mulher vivia em Cristais Paulista

Uma mulher de 33 anos foi resgatada pela Polícia Civil nesta segunda-feira, 26, após viver em isolamento social por cerca de 18 anos em Cristais Paulista. A ação ocorreu após uma denúncia ao Disque 100, canal nacional de denúncias de violações de direitos humanos. A vítima foi encontrada em um quarto com pouca iluminação e ventilação, em uma residência com condições precárias de habitabilidade.

Segundo a Polícia Civil, a mulher apresentava sinais de fragilidade física e vulnerabilidade psicossocial. Durante o atendimento, ela relatou que não mantinha contato com pessoas de fora do ambiente doméstico desde os 15 anos.

A mulher também contou que deixou de frequentar a escola após concluir a antiga 8ª série, atualmente correspondente ao 9º ano do ensino fundamental. Segundo seu relato, episódios de bullying relacionados a alterações físicas no tórax e nas costas teriam contribuído para o isolamento.

Mulher recebeu atendimento médico

Após o resgate, equipes da assistência social, da vigilância sanitária e da saúde pública foram acionadas para prestar atendimento à vítima.

Ela concordou em receber assistência médica e foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal, acompanhada da mãe. Na avaliação preliminar dos profissionais de saúde, foram identificados sinais compatíveis com desnutrição, anemia e deficiência vitamínica.

Após a realização de exames complementares, a mulher passou a receber acompanhamento médico e psiquiátrico.

Posteriormente, a Polícia Civil confirmou que ela recebeu alta médica e passou a ficar acolhida por familiares, com acompanhamento dos serviços de saúde e assistência social.

Polícia Civil investiga circunstâncias do isolamento

De acordo com a Polícia Civil, até o momento, não foram constatados indícios concretos de maus-tratos físicos ou agressões. As circunstâncias que levaram a mulher a permanecer isolada durante tantos anos continuam sob investigação.

O caso é apurado pela equipe da Delegacia de Polícia de Cristais Paulista, sob a coordenação do delegado Gabriel Fernando T. da Silva.

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