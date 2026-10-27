A Secretaria de Educação de Franca realizou nesta terça-feira, 27, a cerimônia de premiação das Olimpíadas de Língua Portuguesa e Matemática da Educacross, parceira da Prefeitura. O evento ocorreu no auditório do Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-Facef) e homenageou 35 escolas, profissionais da educação e estudantes da rede municipal.
Participaram da solenidade o prefeito Alexandre Ferreira, a secretária de Educação, Camila Garcia Gonçalves, e diretores de departamentos da pasta. A equipe gestora da Educacross também esteve presente, representada, entre outros, pelo presidente e fundador, Reginaldo Gotardo, e pela vice-presidente e fundadora, professora Érica Stamato.
A programação contou com a mascote do projeto, a coruja Belinha, além da entrega de prêmios aos alunos e educadores reconhecidos pelo desempenho nas olimpíadas.
Pela manhã, também foram entregues prêmios e certificados na categoria “Escola” nas EMEBs Professor José Mário Faleiros e Professor Florestan Fernandes, ampliando o reconhecimento às unidades escolares participantes.
Olimpíadas desenvolvem habilidades dos alunos
Camila Garcia Gonçalves destacou a importância das competições para a aprendizagem e os resultados da parceria com a Educacross.
“As olimpíadas proporcionam aos estudantes a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, desenvolver estratégias, resolver desafios e ampliar suas habilidades em Língua Portuguesa e Matemática”, afirmou.
Segundo a secretária, nesta edição, estudantes do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental representaram os milhares de alunos matriculados na rede municipal. “Isso foi muito importante”, acrescentou.
CAIC entrega medalhas da Olimpíada de Matemática
A EMEB Dr. Valeriano Gomes do Nascimento (CAIC) também realizou, na última segunda-feira, a cerimônia de entrega de medalhas aos estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental que se destacaram na Olimpíada de Matemática de São Paulo Mirim 2026.
A homenagem ocorreu no auditório da unidade, nos períodos da manhã e da tarde, com a participação dos familiares dos alunos. A premiação incluiu medalhas, menções honrosas e certificados, em reconhecimento ao desempenho dos participantes.
A entrega marcou o reconhecimento do esforço dos estudantes e do trabalho desenvolvido pelos professores e pelas equipes escolares.
Promovida pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a Olimpíada de Matemática de São Paulo Mirim busca desenvolver o raciocínio lógico, estimular a resolução de problemas e fortalecer a aprendizagem matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Cerca de 2,3 mil alunos participaram da avaliação
Em 2026, a rede municipal de Franca aderiu à iniciativa com foco nos estudantes do 4º ano. Cerca de 2.290 alunos participaram da avaliação, aplicada em 26 de maio nas próprias unidades escolares.
A prova foi composta por 12 questões objetivas, aplicadas e corrigidas pelos professores regentes.
Além de avaliar conhecimentos, a olimpíada buscou despertar o interesse pela matemática e incentivar o desenvolvimento de diferentes estratégias para resolver situações-problema.
“A proposta também valoriza o empenho dos estudantes e contribui para a construção de uma trajetória escolar pautada pela curiosidade, pela autonomia e pelo aprendizado contínuo”, afirmou Camila Gonçalves.
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