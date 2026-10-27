A Secretaria de Educação de Franca realizou nesta terça-feira, 27, a cerimônia de premiação das Olimpíadas de Língua Portuguesa e Matemática da Educacross, parceira da Prefeitura. O evento ocorreu no auditório do Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-Facef) e homenageou 35 escolas, profissionais da educação e estudantes da rede municipal.

Participaram da solenidade o prefeito Alexandre Ferreira, a secretária de Educação, Camila Garcia Gonçalves, e diretores de departamentos da pasta. A equipe gestora da Educacross também esteve presente, representada, entre outros, pelo presidente e fundador, Reginaldo Gotardo, e pela vice-presidente e fundadora, professora Érica Stamato.

A programação contou com a mascote do projeto, a coruja Belinha, além da entrega de prêmios aos alunos e educadores reconhecidos pelo desempenho nas olimpíadas.