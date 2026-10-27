Franca deve enfrentar três dias consecutivos de chuva, com previsão de temporais e trovoadas entre quarta-feira, 28, e sexta-feira, 30. Segundo os dados atualizados da Climatempo, o maior volume está previsto para quinta-feira, 29, quando o acumulado pode chegar a 33,2 milímetros. Na sexta-feira, a estimativa é de 23,4 milímetros.
Além da chuva, as temperaturas devem apresentar variações ao longo da semana. A máxima prevista para quinta-feira é de 22°C, enquanto na sexta-feira os termômetros podem chegar a 25°C.
Nesta terça-feira, 27, a previsão indica sol entre muitas nuvens durante o dia e céu nublado à noite, sem expectativa de chuva. As temperaturas devem variar entre 16°C e 27°C.
Chuva começa na quarta-feira
Na quarta-feira, 28, o tempo deve mudar, com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, acompanhadas de trovoadas. O volume estimado é de 4,6 milímetros, com 94% de probabilidade de precipitação.
Os termômetros devem marcar entre 19°C e 29°C. A previsão indica sol entre muitas nuvens pela manhã, com aumento das instabilidades ao longo do dia.
Quinta-feira deve ter temporal
A quinta-feira, 29, deve concentrar o maior volume de chuva do período. A previsão aponta 33,2 milímetros de precipitação, com 97% de probabilidade de chuva.
O dia deve começar com muitas nuvens e chuva pela manhã. Durante a tarde e à noite, há previsão de temporal e trovoadas.
As temperaturas devem variar entre 19°C e 22°C, indicando uma queda na máxima em relação aos dias anteriores.
Sexta-feira mantém previsão de chuva
Na sexta-feira, 30, a instabilidade deve continuar em Franca. A previsão indica chuva rápida durante o dia e à noite, com acumulado estimado de 23,4 milímetros.
Os termômetros devem variar entre 19°C e 25°C. A previsão mantém o cenário de chuva após dois dias de pancadas e trovoadas.
Os volumes previstos para quinta e sexta-feira somam 56,6 milímetros, conforme os dados atualizados da previsão meteorológica.
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