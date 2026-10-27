Franca deve enfrentar três dias consecutivos de chuva, com previsão de temporais e trovoadas entre quarta-feira, 28, e sexta-feira, 30. Segundo os dados atualizados da Climatempo, o maior volume está previsto para quinta-feira, 29, quando o acumulado pode chegar a 33,2 milímetros. Na sexta-feira, a estimativa é de 23,4 milímetros.

Além da chuva, as temperaturas devem apresentar variações ao longo da semana. A máxima prevista para quinta-feira é de 22°C, enquanto na sexta-feira os termômetros podem chegar a 25°C.

Nesta terça-feira, 27, a previsão indica sol entre muitas nuvens durante o dia e céu nublado à noite, sem expectativa de chuva. As temperaturas devem variar entre 16°C e 27°C.

Chuva começa na quarta-feira