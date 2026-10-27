O assessor parlamentar Marcelo Ramalho será exonerado do cargo após defender, nas redes sociais, que empresários demitam funcionários que apoiam o PT, a quem chamou de “bandidos” e acusou de não gostarem de trabalhar. A declaração foi publicada nesta segunda-feira, 26, no Facebook. O presidente da Câmara Municipal de Franca, Fransérgio Garcia (PL), a quem Ramalho assessora, repudiou as manifestações e anunciou a decisão de exonerá-lo nesta terça-feira, 27.

Em seu perfil, Ramalho escreveu que empresários honestos teriam a obrigação de demitir funcionários petistas. A publicação provocou uma série de reações e comentários, com manifestações favoráveis e contrárias à ideia de punir trabalhadores por seu posicionamento político.

Até as 13h30 desta terça-feira, a postagem havia recebido 42 reações e 81 comentários.