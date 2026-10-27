Um dia após a reeleição, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), telefonou para a prefeita de Ribeirão Corrente, Aninha Montanher (MDB), para agradecer o apoio recebido nas eleições do último domingo, 25.
Aninha conta que estava em reunião na Prefeitura nessa segunda-feira, 26, por volta das 15h30, quando recebeu as ligações. Ao verificar o celular, encontrou mensagens da secretária do vice-presidente informando que Alckmin gostaria de falar com ela. Retornou o contato e a ligação foi transferida.
“Ele agradeceu meu apoio aqui na região. Ele sabe que fui a única prefeita que declarou espontaneamente o apoio à eleição do presidente Lula (PT) e que ficou muito feliz. Disse que foi fundamental o apoio e que tem realmente um grande carinho por Ribeirão Corrente, por toda a região, e que logo quer marcar um encontro”, relatou a prefeita nesta terça-feira, 27.
Na conversa, Aninha cumprimentou o vice-presidente pela reeleição e afirmou que, na avaliação dela, a vitória foi do Brasil. “Disse a ele que me sentia feliz por ter participado dessa luta, de uma campanha vitoriosa. Para mim foi um orgulho muito grande, não esperava a ligação dele, me fortaleceu porque para me manifestar como prefeita precisava de muita coragem. Eu sabia pelo que estava lutando e independente do resultado eu faria da mesma forma”, disse a prefeita do município de cerca de 5 mil habitantes e a 30 km de Franca.
Alckmin esteve em Ribeirão Corrente em junho deste ano em evento que marcou a abertura da Feira do Empreendedorismo. Aninha afirmou que foi motivo de orgulho receber o contato. “Com certeza, receber a ligação, a mensagem, o agradecimento do vice-presidente da República foi um motivo de muito orgulho para mim e aquela sensação de ter feito a coisa certa”.
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