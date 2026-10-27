Um dia após a reeleição, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), telefonou para a prefeita de Ribeirão Corrente, Aninha Montanher (MDB), para agradecer o apoio recebido nas eleições do último domingo, 25.

Aninha conta que estava em reunião na Prefeitura nessa segunda-feira, 26, por volta das 15h30, quando recebeu as ligações. Ao verificar o celular, encontrou mensagens da secretária do vice-presidente informando que Alckmin gostaria de falar com ela. Retornou o contato e a ligação foi transferida.

“Ele agradeceu meu apoio aqui na região. Ele sabe que fui a única prefeita que declarou espontaneamente o apoio à eleição do presidente Lula (PT) e que ficou muito feliz. Disse que foi fundamental o apoio e que tem realmente um grande carinho por Ribeirão Corrente, por toda a região, e que logo quer marcar um encontro”, relatou a prefeita nesta terça-feira, 27.