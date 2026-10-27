Uma mulher quase foi atingida na cabeça pela porta traseira de um caminhão enquanto saía do trabalho, por volta das 19h dessa segunda-feira, 26, na rua Comandante Salgado, em Franca. O susto foi registrado por câmeras de segurança e não deixou feridos.
Nas imagens, a funcionária de uma clínica apareceu na calçada, conversando com uma colega de trabalho. Na sequência, a porta traseira de um caminhão que subia a rua se abriu e passou muito perto da mulher.
Por pouco, a porta não atingiu a cabeça dela. Apesar do susto, a funcionária não sofreu ferimentos.
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