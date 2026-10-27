27 de outubro de 2026
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SUSTO

Mulher quase é atingida na cabeça por porta de caminhão em Franca

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Mulher quase levando 'portada' de caminhão que passava pela rua Comandante Salgado, em Franca
Mulher quase levando 'portada' de caminhão que passava pela rua Comandante Salgado, em Franca

Uma mulher quase foi atingida na cabeça pela porta traseira de um caminhão enquanto saía do trabalho, por volta das 19h dessa segunda-feira, 26, na rua Comandante Salgado, em Franca. O susto foi registrado por câmeras de segurança e não deixou feridos.

Nas imagens, a funcionária de uma clínica apareceu na calçada, conversando com uma colega de trabalho. Na sequência, a porta traseira de um caminhão que subia a rua se abriu e passou muito perto da mulher.

Por pouco, a porta não atingiu a cabeça dela. Apesar do susto, a funcionária não sofreu ferimentos.

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