Chapéus da cantora Ana Castela e da dupla Fernando & Sorocaba estão entre os itens que serão leiloados no Apae Day 2026, em Patrocínio Paulista. O evento beneficente será realizado em 7 de novembro, a partir das 11h, no Espaço Perim, com a meta de arrecadar R$ 600 mil para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) do município.

O dinheiro arrecadado será destinado à continuidade da ampliação da estrutura da instituição e ao fortalecimento dos atendimentos oferecidos a pessoas com deficiência e suas famílias.

A edição deste ano será realizada no formato de leilão beneficente, com a participação de empresas, produtores rurais, comerciantes e moradores de Patrocínio Paulista, Franca e região.