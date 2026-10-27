Chapéus da cantora Ana Castela e da dupla Fernando & Sorocaba estão entre os itens que serão leiloados no Apae Day 2026, em Patrocínio Paulista. O evento beneficente será realizado em 7 de novembro, a partir das 11h, no Espaço Perim, com a meta de arrecadar R$ 600 mil para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) do município.
O dinheiro arrecadado será destinado à continuidade da ampliação da estrutura da instituição e ao fortalecimento dos atendimentos oferecidos a pessoas com deficiência e suas famílias.
A edição deste ano será realizada no formato de leilão beneficente, com a participação de empresas, produtores rurais, comerciantes e moradores de Patrocínio Paulista, Franca e região.
Além dos chapéus dos artistas, a campanha recebe doações de produtos, bens, serviços e experiências que poderão compor os lotes do leilão.
Como contribuir com o Apae Day 2026
Outra forma de participar é por meio do patrocínio de cotas, modalidade que permite dividir o valor de um mesmo item entre diferentes apoiadores.
A contribuição não representa a compra do produto, mas ajuda a viabilizar sua participação no leilão. Os patrocinadores terão os nomes incluídos no hall de doadores oficiais do Apae Day 2026.
Os interessados em contribuir podem consultar os itens e as cotas disponíveis no site apaepatrocinio.pnp.app.br.
Após escolher o lote, é necessário entrar em contato com a equipe da instituição para confirmar a participação e consultar as formas de pagamento. Também são aceitas doações e propostas de parceria.
Apae atende cerca de 350 pessoas
A Apae de Patrocínio Paulista atende aproximadamente 350 pessoas, entre bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos com deficiência intelectual, física ou múltipla e TEA (Transtorno do Espectro Autista).
Os serviços abrangem as áreas de educação, saúde e assistência social. Entre as atividades oferecidas estão educação especializada, apoio pedagógico, atendimento interdisciplinar, estimulação precoce, habilitação e reabilitação.
A instituição também mantém atendimento em Centro Dia e Residência Inclusiva, serviço voltado a jovens e adultos com deficiência em situação de abandono, risco ou sem apoio familiar. Além disso, oferece transporte aos usuários atendidos.
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