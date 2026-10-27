A Prefeitura de Franca abriu licitação para contratar a empresa responsável pela organização das edições de 2027 e 2028 da Expoagro (Exposição Agropecuária de Franca). O aviso de cessão onerosa de área no Parque de Exposições “Fernando Costa” foi publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira, 27.

O edital estabelece valor mínimo de R$ 623.961,34 pelas duas edições, sendo R$ 311.980,67 para cada evento. O processo é conduzido pela Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento.

A empresa contratada ficará responsável pela organização, produção, administração e logística das feiras, além da exploração comercial de publicidade, parque de diversões, estandes e praça de alimentação.

Datas das próximas edições