A Prefeitura de Franca abriu licitação para contratar a empresa responsável pela organização das edições de 2027 e 2028 da Expoagro (Exposição Agropecuária de Franca). O aviso de cessão onerosa de área no Parque de Exposições “Fernando Costa” foi publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira, 27.
O edital estabelece valor mínimo de R$ 623.961,34 pelas duas edições, sendo R$ 311.980,67 para cada evento. O processo é conduzido pela Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento.
A empresa contratada ficará responsável pela organização, produção, administração e logística das feiras, além da exploração comercial de publicidade, parque de diversões, estandes e praça de alimentação.
Datas das próximas edições
A 56ª Expoagro está prevista para ocorrer de 13 a 23 de maio de 2027. Já a 57ª edição será realizada entre 11 e 21 de maio de 2028. O cronograma prevê um total de 22 dias de utilização do parque nas duas edições.
As propostas deverão ser apresentadas até as 9h30 de 23 de novembro de 2026, com abertura prevista para as 9h31 do mesmo dia.
O edital estará disponível a partir desta quarta-feira, 28, no portal Compras Públicas.
Expoagro ficou dois anos sem shows
Franca ficou dois anos consecutivos sem os tradicionais shows da Expoagro devido a licitações fracassadas. Em 2026, para a 55ª edição da festa, a Prefeitura realizou três tentativas de licitação, com valor mínimo estimado em R$ 279,9 mil, mas nenhuma empresa foi homologada.
Em 2025, a programação artística também foi cancelada após as cinco empresas participantes serem eliminadas ou desistirem do processo. Na ocasião, o edital previa valor mínimo de R$ 400 mil.
Nos últimos dois anos, a feira no Parque Fernando Costa manteve apenas a programação técnica, com exposições de animais, provas equestres e palestras. A última edição com shows foi realizada em 2024.
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