Um homem foi multado em R$ 3.172 por pesca predatória na noite dessa segunda-feira, 26, em Rifaina, na região de Franca. Segundo a Polícia Militar Ambiental, ele foi flagrado por volta das 23h praticando pesca subaquática com o uso de uma lanterna, em desacordo com a legislação ambiental.
Diante da irregularidade, os policiais lavraram um Auto de Infração Ambiental. O valor da multa foi dobrado em razão da prática durante o período noturno.
Equipamentos foram apreendidos
Os equipamentos utilizados na pesca foram apreendidos e encaminhados à sede da 3ª Companhia da Polícia Militar Ambiental, onde permanecerão depositados.
Já os peixes apreendidos deverão ser destinados à doação, conforme os procedimentos legais.
Ainda de acordo com a corporação, uma consulta aos antecedentes criminais do homem não apontou registros.
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