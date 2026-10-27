27 de outubro de 2026
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FISCALIZAÇÃO

Homem é multado em R$ 3,1 mil por pesca predatória em Rifaina

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar Ambiental
Peixes e equipamentos aprendidos e usados durante pesca irregular em Rifaina
Peixes e equipamentos aprendidos e usados durante pesca irregular em Rifaina

Um homem foi multado em R$ 3.172 por pesca predatória na noite dessa segunda-feira, 26, em Rifaina, na região de Franca. Segundo a Polícia Militar Ambiental, ele foi flagrado por volta das 23h praticando pesca subaquática com o uso de uma lanterna, em desacordo com a legislação ambiental.

Diante da irregularidade, os policiais lavraram um Auto de Infração Ambiental. O valor da multa foi dobrado em razão da prática durante o período noturno.

Equipamentos foram apreendidos

Os equipamentos utilizados na pesca foram apreendidos e encaminhados à sede da 3ª Companhia da Polícia Militar Ambiental, onde permanecerão depositados.

Já os peixes apreendidos deverão ser destinados à doação, conforme os procedimentos legais.

Ainda de acordo com a corporação, uma consulta aos antecedentes criminais do homem não apontou registros.

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