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DESPEDIDA

Corpo de garoto afogado no rio Grande será sepultado nesta terça

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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GCN | Reprodução
Bombeiros de Minas Gerais durante buscas por Alef Leandro Ribeiro da Silva Porto
Bombeiros de Minas Gerais durante buscas por Alef Leandro Ribeiro da Silva Porto

O corpo de Alef Leandro Ribeiro da Silva Porto, de 13 anos, será sepultado nesta terça-feira, 27, no Cemitério Bom Pastor, em Ribeirão Preto, a partir das 14h.

O adolescente desapareceu na tarde de sexta-feira, 23, após cair no Rio Grande durante um acidente com uma moto aquática, entre Rifaina e Sacramento (MG), próximo à Usina Hidrelétrica de Jaguara.

Alef estava com o tio, de 32 anos, quando os dois caíram na água. O homem foi resgatado por pessoas que estavam nas proximidades, mas o adolescente submergiu e não foi mais visto.

As buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros, agentes da Guarda Civil Municipal de Rifaina, mergulhadores e voluntários. O corpo foi localizado no fim da tarde de segunda-feira, 26, na margem do Rio Grande, próximo a um rancho, a cerca de 400 metros do ponto do desaparecimento.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

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