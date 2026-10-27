A rodovia Cândido Portinari, na região de Franca, deve receber aproximadamente 145 mil veículos durante o feriado prolongado de Finados, entre sexta-feira, 30, e terça-feira, 3. A estimativa é da Arteris ViaPaulista, concessionária responsável pela administração do trecho.
Em toda a malha sob concessão, que soma 720 quilômetros de rodovias, a previsão é de circulação de 643 mil veículos, volume 7% superior à média dos dias normais.
Na região de Franca, a SP-334 é um dos principais corredores rodoviários e liga municípios como Brodowski, Batatais e Restinga. A expectativa é de aumento no movimento principalmente na saída para o feriado e no retorno dos viajantes.
Horários de maior movimento
Segundo a concessionária, os períodos de maior fluxo devem ocorrer na sexta-feira, a partir das 17h; no sábado, 31, a partir das 9h; na segunda-feira, 2, a partir das 16h; e na terça-feira, a partir das 7h. No domingo, 1º, a previsão é de tráfego abaixo da média.
Para atender ao aumento da circulação, a Arteris ViaPaulista reforçará as equipes operacionais, com monitoramento por câmeras e inspeções ao longo das rodovias. A estrutura de atendimento inclui ambulâncias, guinchos e viaturas de inspeção de tráfego.
Na região de Franca, a concessionária também utiliza câmeras equipadas com inteligência artificial, capazes de identificar infrações como o uso de celular ao volante e a falta do cinto de segurança.
Orientações aos motoristas
Antes de viajar, a orientação é verificar as condições do veículo, especialmente freios, pneus, óleo e combustível. Também é importante respeitar os limites de velocidade e a sinalização.
Em caso de necessidade, os usuários podem consultar as condições de tráfego pelo telefone 0800 001 1255. Para solicitar atendimento, o chatbot da concessionária funciona pelo WhatsApp, no número (16) 3969-8491.
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