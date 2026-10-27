A rodovia Cândido Portinari, na região de Franca, deve receber aproximadamente 145 mil veículos durante o feriado prolongado de Finados, entre sexta-feira, 30, e terça-feira, 3. A estimativa é da Arteris ViaPaulista, concessionária responsável pela administração do trecho.

Em toda a malha sob concessão, que soma 720 quilômetros de rodovias, a previsão é de circulação de 643 mil veículos, volume 7% superior à média dos dias normais.

Na região de Franca, a SP-334 é um dos principais corredores rodoviários e liga municípios como Brodowski, Batatais e Restinga. A expectativa é de aumento no movimento principalmente na saída para o feriado e no retorno dos viajantes.

Horários de maior movimento