Três pessoas - dois homens e uma mulher - foram detidas pela GCM (Guarda Civil Municipal) na última sexta-feira, 23, após serem flagradas pichando um prédio público em Pedregulho.

A ocorrência foi registrada por volta das 9h, no Ceis (Centro de Integração Social). Segundo a GCM, os suspeitos foram identificados pela Central de Monitoramento no momento em que faziam as pichações no imóvel municipal.

Uma equipe da Guarda Civil Municipal foi acionada, deteve os envolvidos e os encaminhou ao Distrito Policial para as providências cabíveis.