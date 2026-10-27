27 de outubro de 2026
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VANDALISMO

Três pessoas são detidas após pichação em prédio municipal

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Trio foi flagrado por câmeras de seguranças durante pichação
Trio foi flagrado por câmeras de seguranças durante pichação

Três pessoas - dois homens e uma mulher - foram detidas pela GCM (Guarda Civil Municipal) na última sexta-feira, 23, após serem flagradas pichando um prédio público em Pedregulho.

A ocorrência foi registrada por volta das 9h, no Ceis (Centro de Integração Social). Segundo a GCM, os suspeitos foram identificados pela Central de Monitoramento no momento em que faziam as pichações no imóvel municipal.

Uma equipe da Guarda Civil Municipal foi acionada, deteve os envolvidos e os encaminhou ao Distrito Policial para as providências cabíveis.

A pichação é considerada uma infração ambiental e um crime contra o patrimônio, conforme a legislação brasileira.

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