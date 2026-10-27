Dois homens foram presos em flagrante na madrugada desta terça-feira, 27, suspeitos de tentar furtar um transformador de energia instalado em um poste dentro de um depósito de brinquedos, na rua José Pedro de Carvalho Júnior, na Vila Formosa, em Franca.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 0h30, após o sistema de monitoramento identificar a presença de dois indivíduos nas dependências do estabelecimento e disparar o alarme.

Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram um dos suspeitos em frente ao imóvel. Durante a abordagem, foi localizado um pequeno alicate com ele. Questionado sobre o motivo de estar no local, o homem apresentou uma versão inicial e, posteriormente, teria informado que pretendia retirar o transformador para aproveitar os fios de cobre do equipamento.

Segundo suspeito estava no telhado