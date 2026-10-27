Dois homens foram presos em flagrante na madrugada desta terça-feira, 27, suspeitos de tentar furtar um transformador de energia instalado em um poste dentro de um depósito de brinquedos, na rua José Pedro de Carvalho Júnior, na Vila Formosa, em Franca.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 0h30, após o sistema de monitoramento identificar a presença de dois indivíduos nas dependências do estabelecimento e disparar o alarme.
Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram um dos suspeitos em frente ao imóvel. Durante a abordagem, foi localizado um pequeno alicate com ele. Questionado sobre o motivo de estar no local, o homem apresentou uma versão inicial e, posteriormente, teria informado que pretendia retirar o transformador para aproveitar os fios de cobre do equipamento.
Segundo suspeito estava no telhado
O primeiro abordado indicou aos policiais que havia um comparsa sobre o telhado do prédio. Com o auxílio de uma escada, a equipe realizou buscas na parte superior do imóvel e encontrou o segundo suspeito tentando se esconder em um vão da estrutura.
Com ele, foram apreendidos um alicate do tipo torquês e uma chave inglesa. Conforme o registro policial, o homem também teria admitido informalmente a intenção de participar da retirada do transformador e afirmou que utilizaria as ferramentas para cortar partes do equipamento.
O proprietário do depósito foi localizado e confirmou que recebeu o alerta do sistema de monitoramento. Nenhum objeto chegou a ser levado do estabelecimento.
Suspeitos foram presos em flagrante
Os dois homens foram presos em flagrante por tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas. As ferramentas encontradas com eles foram apreendidas e apresentadas à Polícia Civil.
De acordo com os registros policiais, ambos possuem antecedentes por furto e já passaram pelo sistema prisional.
Como a retirada do transformador não foi concretizada, a ocorrência foi enquadrada, em tese, como tentativa de furto qualificado, quando duas ou mais pessoas atuam em conjunto. A investigação deverá apurar as circunstâncias do caso.
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