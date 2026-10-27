A Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo) está com inscrições abertas para um concurso público que oferece 60 vagas para o cargo de APOFP (Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas). A remuneração inicial pode chegar a R$ 11.359,50, considerando o valor máximo do Prêmio de Incentivo à Qualidade. Os interessados têm até a próxima terça-feira, 3 de novembro, para se inscrever.
As oportunidades são destinadas a profissionais com ensino superior completo em qualquer área de formação. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, e a taxa de inscrição custa R$ 150.
As vagas estão divididas igualmente entre três áreas de atuação: Orçamento e Finanças Públicas, Contabilidade Pública e Ciência de Dados e Tecnologia da Informação. Cada uma oferece 20 oportunidades, e os candidatos serão classificados conforme a área escolhida no momento da inscrição.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da FCC (Fundação Carlos Chagas), responsável pela organização do processo seletivo em conjunto com a Comissão Especial de Concurso Público da Sefaz-SP.
Provas serão realizadas em dezembro
As provas estão previstas para 20 de dezembro, na cidade de São Paulo, e serão aplicadas em dois períodos. Pela manhã, os candidatos responderão às questões objetivas de Conhecimentos Básicos. À tarde, serão realizadas as avaliações de Conhecimentos Específicos e a prova discursiva.
As provas objetivas terão questões de múltipla escolha. Já a avaliação discursiva será composta por um estudo de caso interdisciplinar, no qual serão analisadas a capacidade de interpretação, o raciocínio e a apresentação de soluções para situações práticas.
O concurso também contará com avaliação de títulos, de caráter exclusivamente classificatório.
Inicialmente, as provas estavam marcadas para 13 de dezembro, mas foram transferidas para o dia 20 para evitar a coincidência com o concurso da GCU (Controladoria-Geral da União). A alteração permitirá que os interessados participem das duas seleções.
Atuação na administração estadual
Os profissionais aprovados poderão atuar em atividades relacionadas ao planejamento estratégico do Estado, elaboração e acompanhamento do orçamento público, programação financeira, contabilidade, auditoria e gestão patrimonial.
O cargo também envolve a análise de políticas públicas e a produção de informações utilizadas na tomada de decisões estratégicas da administração estadual.
Confira as principais datas
De acordo com o cronograma divulgado, a convocação para as provas será publicada em 8 de dezembro. Os exames ocorrerão no dia 20 do mesmo mês, enquanto os gabaritos das questões objetivas serão divulgados em 4 de janeiro de 2027, a partir das 17h.
O período para envio de títulos será de 6 a 8 de janeiro. O resultado preliminar das provas e da avaliação de títulos está previsto para 3 de março, e o resultado definitivo dessa etapa, acompanhado da convocação para heteroidentificação, será divulgado em 13 de abril.
A etapa de heteroidentificação ocorrerá entre 30 de abril e 2 de maio. Já a divulgação do resultado final do concurso está prevista para 7 de julho de 2027.
Os candidatos podem consultar o edital completo, os requisitos e as orientações para inscrição na página oficial do concurso na FCC.
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