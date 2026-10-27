A Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo) está com inscrições abertas para um concurso público que oferece 60 vagas para o cargo de APOFP (Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas). A remuneração inicial pode chegar a R$ 11.359,50, considerando o valor máximo do Prêmio de Incentivo à Qualidade. Os interessados têm até a próxima terça-feira, 3 de novembro, para se inscrever.

As oportunidades são destinadas a profissionais com ensino superior completo em qualquer área de formação. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, e a taxa de inscrição custa R$ 150.

As vagas estão divididas igualmente entre três áreas de atuação: Orçamento e Finanças Públicas, Contabilidade Pública e Ciência de Dados e Tecnologia da Informação. Cada uma oferece 20 oportunidades, e os candidatos serão classificados conforme a área escolhida no momento da inscrição.