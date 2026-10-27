Nenhum morador de Franca conseguiu sair premiado no último sorteio da Mega-Sena. Apesar do prêmio de R$ 294 milhões, os bilhetes feitos por francanos não conseguiram garantir nem a quadra nem a quina.

O sorteio aconteceu nessa segunda-feira, 27. Mais uma vez, o prêmio principal saiu sem ganhador e acumulou para R$ 305 milhões.

Os números sorteados na segunda-feira foram: 07 – 10 – 14 – 27 – 36 – 55.