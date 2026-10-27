Nenhum morador de Franca conseguiu sair premiado no último sorteio da Mega-Sena. Apesar do prêmio de R$ 294 milhões, os bilhetes feitos por francanos não conseguiram garantir nem a quadra nem a quina.
O sorteio aconteceu nessa segunda-feira, 27. Mais uma vez, o prêmio principal saiu sem ganhador e acumulou para R$ 305 milhões.
Os números sorteados na segunda-feira foram: 07 – 10 – 14 – 27 – 36 – 55.
Apesar de ninguém levar o prêmio máximo, 182 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 19.433,12 cada. Outras 11.018 apostas fizeram a quadra, com quatro acertos, e ganharão R$ 458,57 cada.
O prêmio acumulado é o segundo maior da Mega-Sena desde 2013. O recorde no período foi registrado em outubro de 2022, quando o valor chegou a R$ 317,8 milhões.
Mega Semana tem sorteios consecutivos
Esta semana é marcada pela Mega Semana, com cinco sorteios consecutivos até sexta-feira, 30. O próximo concurso será realizado nesta terça-feira, 27.
A Mega-Sena normalmente tem três sorteios semanais, às terças, quintas e domingos.
Como apostar
A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 6. Os jogos podem ser feitos até as 20h, horário de Brasília, em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais digitais das Loterias Caixa. Os bolões digitais podem ser adquiridos até as 20h30.
Para apostar pela internet, é necessário ter 18 anos ou mais. O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou internet banking para correntistas da Caixa.
Quais são as chances de ganhar?
Segundo a Caixa, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de uma em 50.063.860.
Já a aposta com 20 dezenas, que custa R$ 232.560, aumenta a chance de ganhar para uma em 1.292.
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