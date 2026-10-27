Um homem denunciou a própria cuidadora por ameaça de morte com uma faca, após relatar ter sido agredido por ela. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar na manhã dessa segunda-feira, 26, no bairro Santo Efigênia, em Franca.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da PM foi acionada inicialmente para atender a uma briga. Ao chegar ao local, os policiais encontraram apenas o homem, que foi orientado a procurar a Polícia Civil para registrar a agressão.
De acordo com o relato da vítima aos policiais, ele sofreu um acidente há cerca de um ano e precisava de cuidados médicos. Por isso, havia contratado a mulher para trabalhar como cuidadora. A agressão teria ocorrido no mesmo dia.
Após ir à delegacia para registrar a ocorrência, o homem voltou para casa e encontrou a cuidadora no local. Nesse momento, ainda segundo o registro policial, ela teria começado a ameaçá-lo de morte com uma faca. A vítima acionou novamente a polícia e os envolvidos foram conduzidos à CPJ (Central de Polícia Judiciária).
Na delegacia, o delegado de plantão tomou conhecimento dos fatos, registrou um boletim de ocorrência por ameaça e vias de fato e determinou a apreensão da faca.
Após os procedimentos, os envolvidos foram liberados. O caso será investigado pela Polícia Civil.
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