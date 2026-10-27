Um homem denunciou a própria cuidadora por ameaça de morte com uma faca, após relatar ter sido agredido por ela. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar na manhã dessa segunda-feira, 26, no bairro Santo Efigênia, em Franca.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da PM foi acionada inicialmente para atender a uma briga. Ao chegar ao local, os policiais encontraram apenas o homem, que foi orientado a procurar a Polícia Civil para registrar a agressão.

De acordo com o relato da vítima aos policiais, ele sofreu um acidente há cerca de um ano e precisava de cuidados médicos. Por isso, havia contratado a mulher para trabalhar como cuidadora. A agressão teria ocorrido no mesmo dia.