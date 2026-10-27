A mãe de Alef Leandro Ribeiro da Silva Porto, de 13 anos, relatou o desespero da família durante as buscas pelo filho, que desapareceu após cair no Rio Grande em um acidente com uma moto aquática, entre Sacramento (MG) e Rifaina. Jenifer Rodrigues Sampaio Porto, de Ribeirão Preto, havia cobrado mais recursos e profissionais para localizar o adolescente.
O corpo foi encontrado no fim da tarde dessa segunda-feira, 26, às margens do rio, próximo a um rancho, a cerca de 400 metros do ponto onde ele desapareceu. A perícia foi acionada.
“É muito doloroso. A gente não está comendo direito, não está dormindo. A gente quer um respaldo bem maior do governo, do Estado, para ter mais recursos, para conseguir achar o corpo do meu menino e poder dar um velório digno para ele, para ele poder descansar”, afirmou a mãe antes de o adolescente ser localizado.
As buscas chegaram ao quarto dia na segunda-feira, com a participação de equipes do Corpo de Bombeiros de Sacramento (MG), mergulhadores e pessoas da comunidade. Jenifer, porém, considerava insuficiente a quantidade de profissionais e equipamentos disponíveis diante da extensão do Rio Grande.
“Os bombeiros estão ajudando bastante, porém eles não têm tanto equipamento. […] Três bombeiros para achar o corpo do meu menino em um rio desse tamanho é muito pouco, e um mergulhador só. Está difícil, está puxado para nós. Não dormimos, não comemos direito mais. Nós só queremos o corpo do meu menino”, relatou.
Apesar das críticas à estrutura disponível, a mãe reconheceu a importância do apoio de moradores e mergulhadores voluntários, que participavam das buscas e cediam equipamentos para auxiliar as equipes.
“Graças a Deus que tem os meninos que estão de jet ski, que estão ajudando a gente”, afirmou Jenifer. Ela também contou que percorreu a margem do rio durante toda a manhã de segunda-feira na tentativa de encontrar o filho.
Como aconteceu o acidente
Segundo Jenifer, Alef estava passeando de moto aquática com o tio, de 32 anos, quando o acidente aconteceu. Durante uma manobra, o adolescente teria se desequilibrado e caído na água. Os dois entraram em desespero, e o homem foi resgatado por pessoas que estavam nas proximidades, já bastante debilitado.
“Meu irmão foi virar, aí meu menino desequilibrou, caiu na água. Os dois entraram em desespero, a população conseguiu resgatar meu irmão, que já estava desmaiado, sem sinais, sem força para nada, e meu menino já havia afundado. Não deu tempo de resgatar”, contou.
A mãe estava em Ribeirão Preto, onde mora e trabalhava, quando recebeu a notícia. Os familiares foram até a região do acidente para acompanhar as buscas.
Buscas enfrentaram dificuldades
As equipes atuaram nas proximidades da Usina Hidrelétrica de Jaguara, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. O trecho tem pontos com profundidade de aproximadamente 27 a 30 metros, e a largura do rio dificultou a identificação do local exato onde o adolescente caiu.
No sábado, 24, uma embarcação utilizada pelos bombeiros afundou durante as buscas. Os ocupantes foram resgatados por pessoas que estavam no local, e ninguém ficou ferido.
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