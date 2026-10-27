A mãe de Alef Leandro Ribeiro da Silva Porto, de 13 anos, relatou o desespero da família durante as buscas pelo filho, que desapareceu após cair no Rio Grande em um acidente com uma moto aquática, entre Sacramento (MG) e Rifaina. Jenifer Rodrigues Sampaio Porto, de Ribeirão Preto, havia cobrado mais recursos e profissionais para localizar o adolescente.

O corpo foi encontrado no fim da tarde dessa segunda-feira, 26, às margens do rio, próximo a um rancho, a cerca de 400 metros do ponto onde ele desapareceu. A perícia foi acionada.

“É muito doloroso. A gente não está comendo direito, não está dormindo. A gente quer um respaldo bem maior do governo, do Estado, para ter mais recursos, para conseguir achar o corpo do meu menino e poder dar um velório digno para ele, para ele poder descansar”, afirmou a mãe antes de o adolescente ser localizado.