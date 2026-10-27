A Câmara Municipal de Franca votará nesta terça-feira, 27, um projeto de lei que propõe dar o nome de Dr. Joaquim Pereira Ribeiro ao prédio público onde funcionará o novo NGA (Núcleo de Gestão Assistencial), no Jardim Botânico. A proposta é de autoria da vereadora Andréa Silva (Republicanos).
O imóvel está localizado entre a avenida Magnólia Pereira Alves e a rua Ginez Garcia Garcia. Pelo texto, o prédio municipal passará a ser oficialmente denominado Dr. Joaquim Pereira Ribeiro.
O projeto não estabelece mudanças no funcionamento ou nos serviços oferecidos pelo NGA.
Quem foi Dr. Joaquim
Joaquim Pereira Ribeiro nasceu em 6 de março de 1938, em Pedregulho, e morreu em 12 de setembro de 2025, aos 87 anos. Médico urologista e médico-legista, construiu parte de sua trajetória profissional em Franca, onde também atuou como empresário e político.
Ele se mudou para Franca em março de 1964, após ser convidado para trabalhar na Santa Casa. Na instituição, foi eleito diretor clínico. Em 1965, fundou a Casa de Saúde Santa Maria, inicialmente instalada na rua do Comércio.
Em 1968, tornou-se o primeiro médico-legista de Franca e região, após ser aprovado em concurso público da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.
Joaquim também participou da criação da Unimed Franca, em 1971, e esteve à frente do projeto que deu origem ao Hospital São Joaquim. A pedra fundamental foi lançada em 1979, e a unidade foi inaugurada em 18 de outubro de 1990.
O médico e seus sócios administraram o hospital até 2000, quando a instituição foi adquirida pela Unimed.
Atuação na política de Franca
Além da carreira na medicina, Joaquim teve atuação na política. Foi vereador entre 1993 e 1996 e voltou à Câmara nos períodos de 2005 a 2008 e de 2009 a 2012.
Também presidiu o Legislativo e participou da construção da atual sede da Câmara, inaugurada em 30 de agosto de 2010.
Joaquim também disputou as eleições para vice-prefeito em 1968 e 1972 e para prefeito em 1996, mas não foi eleito nessas ocasiões.
Em reconhecimento à sua atuação na cidade, recebeu da Câmara Municipal o título honorífico de Cidadão Francano em 30 de agosto de 2012.
A proposta em votação busca dar o nome do médico ao prédio do NGA, em reconhecimento à trajetória dele na medicina, na política e na criação de instituições de saúde em Franca.
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