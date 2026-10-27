A Câmara Municipal de Franca votará nesta terça-feira, 27, um projeto de lei que propõe dar o nome de Dr. Joaquim Pereira Ribeiro ao prédio público onde funcionará o novo NGA (Núcleo de Gestão Assistencial), no Jardim Botânico. A proposta é de autoria da vereadora Andréa Silva (Republicanos).

O imóvel está localizado entre a avenida Magnólia Pereira Alves e a rua Ginez Garcia Garcia. Pelo texto, o prédio municipal passará a ser oficialmente denominado Dr. Joaquim Pereira Ribeiro.

O projeto não estabelece mudanças no funcionamento ou nos serviços oferecidos pelo NGA.

Quem foi Dr. Joaquim