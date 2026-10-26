Em uma noite irreconhecível, o Franca Basquete foi atropelado pelo Corinthians por 78 a 48 nesta segunda-feira, 26, no Ginásio “Wlamir Marques”, na capital paulista, pela terceira rodada do NBB (Novo Basquete Brasil) 2026/2027. Com o resultado, a equipe francana conhece a primeira derrota na competição.
O time de Franca começou melhor e abriu o placar com Reynan, em uma cesta de três pontos com falta. A vantagem, porém, durou pouco. Na sequência, o Corinthians assumiu a liderança e controlou a partida até o fim.
Nem mesmo a estreia do ala Gui Deodato conseguiu mudar o cenário. Sem impor seu ritmo de jogo, o Franca perdeu o primeiro quarto por 29 a 14.
No segundo período, o pivô Novaes dominou os rebotes, enquanto Cauê Borges e Elinho, ambos ex-jogadores do Franca, contribuíram para o domínio corintiano. A equipe da capital venceu a parcial por 13 a 9 e foi para o intervalo com 42 a 23 no placar.
Corinthians amplia vantagem
Na volta do intervalo, o Corinthians continuou controlando a posse de bola, com Elinho na organização das jogadas. A equipe venceu o terceiro quarto por 19 a 10 e chegou aos 28 pontos de vantagem.
No último período, o time do Parque São Jorge alcançou uma diferença de 30 pontos. Mesmo com uma parcial mais equilibrada, vencida pelo Corinthians por 17 a 15, o Franca não conseguiu reagir e foi derrotado por 78 a 48.
Reynan é o destaque francano
Os principais pontuadores da partida foram do Corinthians. Cauê Borges marcou 16 pontos, enquanto Novaes terminou com 15.
Pelo Franca, Reynan foi o cestinha da equipe, com 14 pontos. Estreante da noite, Gui Deodato anotou quatro pontos em pouco mais de 26 minutos em quadra.
Franca busca recuperação
A equipe francana permanece em São Paulo e volta à quadra nesta quarta-feira, 28, às 19h30, contra o Paulistano, no Ginásio da Vila Leopoldina. O confronto será a oportunidade de buscar a recuperação após a primeira derrota no NBB.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.