26 de outubro de 2026
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EM PEDREGULHO

Homem cai de moto, pede ajuda e é furtado; ASSISTA

Por da Redação | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Motociclista após acidente no Centro de Pedregulho
Motociclista após acidente no Centro de Pedregulho

Um homem foi furtado após sofrer uma queda de motocicleta na madrugada do último sábado, 24, na rua Abib Naufil Santiago, no Centro de Pedregulho. Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), um homem que se aproximou para ajudá-lo teria aproveitado a situação para retirar R$ 150 da carteira da vítima.

A ocorrência foi registrada por volta das 4h. De acordo com a GCM, após cair com o veículo, o motociclista pediu ajuda e, em seguida, percebeu que havia sido furtado.

A vítima indicou aos guardas quem seria o autor do crime. O suspeito foi abordado e, segundo a corporação, foi confirmado o furto. 

Os dois foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a ocorrência foi registrada. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

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