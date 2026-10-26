Um homem foi furtado após sofrer uma queda de motocicleta na madrugada do último sábado, 24, na rua Abib Naufil Santiago, no Centro de Pedregulho. Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), um homem que se aproximou para ajudá-lo teria aproveitado a situação para retirar R$ 150 da carteira da vítima.
A ocorrência foi registrada por volta das 4h. De acordo com a GCM, após cair com o veículo, o motociclista pediu ajuda e, em seguida, percebeu que havia sido furtado.
A vítima indicou aos guardas quem seria o autor do crime. O suspeito foi abordado e, segundo a corporação, foi confirmado o furto.
Os dois foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a ocorrência foi registrada. O suspeito permanece à disposição da Justiça.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.