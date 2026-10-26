Um homem foi furtado após sofrer uma queda de motocicleta na madrugada do último sábado, 24, na rua Abib Naufil Santiago, no Centro de Pedregulho. Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), um homem que se aproximou para ajudá-lo teria aproveitado a situação para retirar R$ 150 da carteira da vítima.

A ocorrência foi registrada por volta das 4h. De acordo com a GCM, após cair com o veículo, o motociclista pediu ajuda e, em seguida, percebeu que havia sido furtado.

A vítima indicou aos guardas quem seria o autor do crime. O suspeito foi abordado e, segundo a corporação, foi confirmado o furto.