Franca está com inscrições abertas para a seletiva de atletismo que definirá novos integrantes da equipe municipal. A avaliação será realizada em 7 de novembro, às 8h, na pista de atletismo do Poliesportivo, e é destinada a crianças e adolescentes nascidos entre 2011 e 2016.

Os interessados devem se inscrever até 4 de novembro, por meio de formulário on-line.

Durante a seletiva, os participantes serão avaliados em cinco provas: 60 metros rasos, 100 metros com barreiras, 800 metros rasos, salto em distância e lançamento de pelota.