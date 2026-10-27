Franca está com inscrições abertas para a seletiva de atletismo que definirá novos integrantes da equipe municipal. A avaliação será realizada em 7 de novembro, às 8h, na pista de atletismo do Poliesportivo, e é destinada a crianças e adolescentes nascidos entre 2011 e 2016.
Os interessados devem se inscrever até 4 de novembro, por meio de formulário on-line.
Durante a seletiva, os participantes serão avaliados em cinco provas: 60 metros rasos, 100 metros com barreiras, 800 metros rasos, salto em distância e lançamento de pelota.
A iniciativa busca identificar novos talentos e ampliar as oportunidades para jovens no atletismo, com a possibilidade de integrar a equipe que representa Franca em competições oficiais.
Orientações aos participantes
A Secretaria recomenda que os participantes usem roupas confortáveis e tênis, além de manterem a hidratação durante a atividade.
Segundo o secretário de Esporte e Cultura, Roberto Saad, a iniciativa também busca contribuir para o desenvolvimento físico e social dos jovens.
“Queremos promover o desenvolvimento físico e social de crianças e adolescentes, por meio de valores como disciplina, dedicação e trabalho em equipe”, afirmou.
A pista de atletismo do Poliesportivo fica na rua dos Pracinhas, 510, no Residencial Paraíso.
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