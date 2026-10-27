O quinto Arrastão da Dengue realizado neste ano pela Secretaria de Saúde de Franca recolheu cerca de seis toneladas de materiais descartados nas calçadas do Jardim Aeroporto 3, na região sul, no último sábado, 24. A ação também incluiu abordagens e orientações aos moradores sobre o combate aos criadouros do mosquito Aedes aegypti.

Entre os materiais recolhidos, estavam latas, garrafas, vidros e pneus. Os agentes percorreram ruas como Denizar Trevizani, Pacífico Carrijo, Joaquim Marques, Padre Vitor de Almeida, Geraldo Basoteli e Pedro Valério.

A secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, avaliou positivamente o resultado do trabalho e destacou a importância da participação dos moradores na prevenção da dengue.