O quinto Arrastão da Dengue realizado neste ano pela Secretaria de Saúde de Franca recolheu cerca de seis toneladas de materiais descartados nas calçadas do Jardim Aeroporto 3, na região sul, no último sábado, 24. A ação também incluiu abordagens e orientações aos moradores sobre o combate aos criadouros do mosquito Aedes aegypti.
Entre os materiais recolhidos, estavam latas, garrafas, vidros e pneus. Os agentes percorreram ruas como Denizar Trevizani, Pacífico Carrijo, Joaquim Marques, Padre Vitor de Almeida, Geraldo Basoteli e Pedro Valério.
A secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, avaliou positivamente o resultado do trabalho e destacou a importância da participação dos moradores na prevenção da dengue.
“É a melhor maneira de conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti e evitar contaminações”, afirmou, ao reforçar a necessidade de manter vasilhas e quintais limpos.
Ações anteriores recolheram mais de 7 toneladas
Nas quatro edições anteriores do Arrastão da Dengue, foram recolhidas mais de 7,1 toneladas de materiais e objetos descartados em vias públicas.
As ações passaram pelos jardins Palmeiras, Anita, Residencial Júlio D’Elia, Regina Helena, Higienópolis, Roselândia e Francano, além do bairro São José, de parte da Vila Santa Cruz e dos residenciais Recanto Elimar I e II, Dourado e Vila Real.
Franca registra 1.147 casos de dengue
De janeiro até a semana passada, Franca registrou 1.147 casos positivos de dengue, sem mortes. A Secretaria de Saúde reforça a importância de eliminar possíveis criadouros do mosquito, mantendo recipientes e áreas externas limpos.
Mais informações sobre as ações de combate à dengue podem ser obtidas com a Vigilância Sanitária pelos telefones (16) 3706-8437, (16) 3706-8438 e (16) 3706-8439.
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