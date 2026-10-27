O programa Emprega Franca, da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, iniciou a semana com 367 vagas de emprego disponíveis em Franca, distribuídas em diferentes áreas de atuação. Há oportunidades para candidatos com experiência profissional e também para quem não atende a esse requisito.

A área de serviços concentra parte das oportunidades, com destaque para vagas de auxiliar de limpeza, auxiliar de lavanderia, técnico de impressora, mecânico automotivo e pedreiro.

Como consultar as vagas

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser consultadas no site do Emprega Franca, por meio da plataforma de busca de vagas da Prefeitura.