O programa Emprega Franca, da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, iniciou a semana com 367 vagas de emprego disponíveis em Franca, distribuídas em diferentes áreas de atuação. Há oportunidades para candidatos com experiência profissional e também para quem não atende a esse requisito.
A área de serviços concentra parte das oportunidades, com destaque para vagas de auxiliar de limpeza, auxiliar de lavanderia, técnico de impressora, mecânico automotivo e pedreiro.
Como consultar as vagas
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser consultadas no site do Emprega Franca, por meio da plataforma de busca de vagas da Prefeitura.
Outra opção é comparecer presencialmente à sede do programa, levando o currículo impresso ou em formato PDF. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Rodoviária de Franca, no Residencial Baldassari.
Dúvidas e outras informações podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (16) 99601-0848 ou pelo e-mail empregafranca@franca.sp.gov.br.
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