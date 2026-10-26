O corpo do adolescente Alef Leandro Ribeiro da Silva Porto, de 13 anos, foi encontrado no fim da tarde desta segunda-feira, 26, no Rio Grande, entre Rifaina e Sacramento (MG). Morador de Ribeirão Preto, ele estava desaparecido desde a tarde da última sexta-feira, 23, quando caiu na água após um acidente com uma moto aquática nas proximidades da Usina Hidrelétrica de Jaguara, na divisa entre os dois estados.
O adolescente estava com o tio, que também caiu na água, mas foi resgatado por pescadores e funcionários de um bar flutuante que estavam nas proximidades. Alef, porém, afundou e não foi mais visto.
As buscas foram realizadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil de Minas Gerais, com apoio de mergulhadores profissionais, salva-vidas e agentes da Guarda Civil Municipal de Rifaina. Os trabalhos chegaram ao quarto dia nesta segunda-feira.
Buscas enfrentaram dificuldades
As equipes enfrentaram dificuldades devido à profundidade do trecho, que chega a cerca de 30 metros, à extensão do rio e às condições climáticas.
Segundo informações da Defesa Civil de Rifaina, nenhum dos dois usava colete salva-vidas no momento do acidente.
Após a localização do corpo, Jenifer Rodrigues Sampaio Porto, mãe do adolescente, agradeceu pelas buscas e pelas orações em uma publicação nas redes sociais.
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