O corpo do adolescente Alef Leandro Ribeiro da Silva Porto, de 13 anos, foi encontrado no fim da tarde desta segunda-feira, 26, no Rio Grande, entre Rifaina e Sacramento (MG). Morador de Ribeirão Preto, ele estava desaparecido desde a tarde da última sexta-feira, 23, quando caiu na água após um acidente com uma moto aquática nas proximidades da Usina Hidrelétrica de Jaguara, na divisa entre os dois estados.

O adolescente estava com o tio, que também caiu na água, mas foi resgatado por pescadores e funcionários de um bar flutuante que estavam nas proximidades. Alef, porém, afundou e não foi mais visto.

As buscas foram realizadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil de Minas Gerais, com apoio de mergulhadores profissionais, salva-vidas e agentes da Guarda Civil Municipal de Rifaina. Os trabalhos chegaram ao quarto dia nesta segunda-feira.

Buscas enfrentaram dificuldades