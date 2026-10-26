O deputado federal eleito Guilherme Cortez (PSOL) relatou os bastidores da reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a emoção do presidente durante a apuração e a mobilização da juventudade no segundo turno. Em entrevista exclusiva nesta segunda-feira, 26, ao programa A Hora É Essa!, apresentado pelo jornalista Corrêa Neves Jr, na Rádio Difusora, Cortez também analisou o crescimento da votação de Lula em Franca, destacou a atuação de Geraldo Alckmin (PSB) e André Janones (Rede) na campanha e falou sobre a expectativa de ampliar a interlocução com o governo federal para levar recursos e investimentos à região.

Eleito com 275.450 votos, Cortez foi convocado pela campanha petista para atuar no segundo turno. Agora, deixará o mandato de deputado estadual para assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados, em Brasília, como representante de Franca e região.

Ao recordar o momento em que chegou ao hotel onde Lula acompanhava a apuração, Cortez classificou o resultado como histórico. “Olha, quem diria que eu, com 28 anos, ia fazer parte de uma grande vitória da esquerda brasileira e do presidente Lula. Ontem foi um dia muito importante”, afirmou.

Clima de apreensão antes da apuração