26 de outubro de 2026
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Motociclista é arremessado após carro fazer conversão proibida

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Carro sendo atingido por moto após fazer conversão proibida em Ituverava
Carro sendo atingido por moto após fazer conversão proibida em Ituverava

Um motociclista ficou ferido após ser atingido por um carro que fazia uma conversão proibida no cruzamento da avenida Dr. Soares de Oliveira com a rua Capitão Antônio Justino Faleiros, em Ituverava, a 75 km de Franca, na tarde desse domingo, 25.

O acidente foi registrado por uma câmera de segurança, que flagrou o momento da colisão. O carro virou para entrar na rua Capitão Antônio Justino Faleiros, quando foi atingido pela moto que seguia pela avenida Dr. Soares de Oliveira. Com o impacto, o motociclista foi arremessado.

Ele sofreu diversos ferimentos e foi socorrido e levado ao hospital da cidade.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre a gravidade dos ferimentos. Uma equipe policial registrou a ocorrência.

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