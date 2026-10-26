Um motociclista ficou ferido após ser atingido por um carro que fazia uma conversão proibida no cruzamento da avenida Dr. Soares de Oliveira com a rua Capitão Antônio Justino Faleiros, em Ituverava, a 75 km de Franca, na tarde desse domingo, 25.

O acidente foi registrado por uma câmera de segurança, que flagrou o momento da colisão. O carro virou para entrar na rua Capitão Antônio Justino Faleiros, quando foi atingido pela moto que seguia pela avenida Dr. Soares de Oliveira. Com o impacto, o motociclista foi arremessado.

Ele sofreu diversos ferimentos e foi socorrido e levado ao hospital da cidade.