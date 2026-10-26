26 de outubro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
PERTO DO CASTELINHO

Motociclista de aplicativo fratura fêmur em batida em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
GCN
Motociclista caído sendo atendido pela equipe do Samu após acidente de trânsito em frente ao Castelinho, em Franca
Motociclista caído sendo atendido pela equipe do Samu após acidente de trânsito em frente ao Castelinho, em Franca

Um motociclista que trabalha por aplicativo ficou ferido após bater na lateral de um carro na tarde desta segunda-feira, 26, na avenida Miguel Sábio de Melo, em frente ao Castelinho, em Franca

Segundo a motorista do carro, ela acessava a alça de acesso do Castelinho e não percebeu a aproximação da motocicleta, que transportava uma passageira. O motociclista não conseguiu desviar e atingiu a lateral do veículo.

Com o impacto, a passageira caiu, mas não se feriu. Já o motociclista sofreu uma fratura no fêmur e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a Santa Casa de Franca.

O acidente provocou lentidão no trânsito, com congestionamento nas proximidades do Clube Castelinho até a rotatória de um posto de combustíveis na região.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários