Um motociclista que trabalha por aplicativo ficou ferido após bater na lateral de um carro na tarde desta segunda-feira, 26, na avenida Miguel Sábio de Melo, em frente ao Castelinho, em Franca.
Segundo a motorista do carro, ela acessava a alça de acesso do Castelinho e não percebeu a aproximação da motocicleta, que transportava uma passageira. O motociclista não conseguiu desviar e atingiu a lateral do veículo.
Com o impacto, a passageira caiu, mas não se feriu. Já o motociclista sofreu uma fratura no fêmur e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a Santa Casa de Franca.
O acidente provocou lentidão no trânsito, com congestionamento nas proximidades do Clube Castelinho até a rotatória de um posto de combustíveis na região.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.