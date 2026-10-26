Um motociclista que trabalha por aplicativo ficou ferido após bater na lateral de um carro na tarde desta segunda-feira, 26, na avenida Miguel Sábio de Melo, em frente ao Castelinho, em Franca.

Segundo a motorista do carro, ela acessava a alça de acesso do Castelinho e não percebeu a aproximação da motocicleta, que transportava uma passageira. O motociclista não conseguiu desviar e atingiu a lateral do veículo.

Com o impacto, a passageira caiu, mas não se feriu. Já o motociclista sofreu uma fratura no fêmur e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a Santa Casa de Franca.