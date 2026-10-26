26 de outubro de 2026
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PASSOS-ITAÚ

Batida entre Prisma e Palio mata homem de 72 anos e fere quatro

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Helder Almeida
Carros destruídos após batida frontal entre Chevrolet Prisma e Palio Weekend na rodovia MG-050
Carros destruídos após batida frontal entre Chevrolet Prisma e Palio Weekend na rodovia MG-050

Um homem de 72 anos morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas em uma batida entre dois carros na manhã desse domingo, 25, na rodovia MG-050, entre Passos (MG) e Itaú de Minas (MG). A vítima foi identificada como José Raimundo dos Santos. 

A hipótese apontada pela Polícia Militar Rodoviária é de que a colisão tenha acontecido durante uma ultrapassagem em trecho sinalizado com faixa contínua. A corporação também informou que a chuva era intensa no momento do acidente.

José Raimundo conduzia um Chevrolet Prisma, no qual também estavam a filha e o filho dele. Os dois ficaram feridos e foram socorridos por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros.

No segundo veículo, um Palio Weekend, viajavam outras três pessoas. De acordo com a PMRv, todas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas à Santa Casa de Passos.

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