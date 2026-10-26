Um homem de 72 anos morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas em uma batida entre dois carros na manhã desse domingo, 25, na rodovia MG-050, entre Passos (MG) e Itaú de Minas (MG). A vítima foi identificada como José Raimundo dos Santos.

A hipótese apontada pela Polícia Militar Rodoviária é de que a colisão tenha acontecido durante uma ultrapassagem em trecho sinalizado com faixa contínua. A corporação também informou que a chuva era intensa no momento do acidente.

José Raimundo conduzia um Chevrolet Prisma, no qual também estavam a filha e o filho dele. Os dois ficaram feridos e foram socorridos por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros.