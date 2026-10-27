A compra dos kits escolares para o ano letivo de 2027, destinados a mais de 28 mil estudantes da Rede Municipal de Ensino de Franca, segue em andamento, com cinco empresas ainda no processo licitatório. Das 20 participantes do Pregão Eletrônico 203/26, 15 foram desclassificadas na análise técnica por não atenderem às exigências do edital.

Publicado no início de setembro, o edital recebeu propostas entre os dias 9 e 23 daquele mês. As empresas apresentaram ofertas por lotes, conforme os critérios estabelecidos no procedimento.

O julgamento considera o menor preço, desde que sejam cumpridas as exigências técnicas e documentais previstas no edital.

Análise dos materiais