Eleitores que não compareceram às urnas nas Eleições 2026 têm prazos diferentes para justificar a ausência em cada turno. O limite é 3 de dezembro para quem faltou ao 1º turno e 8 de janeiro para quem não votou no 2º turno. A solicitação pode ser feita pelo aplicativo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral ou presencialmente em um cartório eleitoral, mediante apresentação de documentos que comprovem o motivo da ausência.

O pedido será analisado pelo juiz ou juíza da zona eleitoral responsável. Após o envio, o eleitor recebe um código de protocolo para acompanhar o andamento e consultar a decisão.

Como justificar a ausência

Há três formas de apresentar a justificativa eleitoral:

e-Título: o aplicativo gratuito está disponível para celulares Android e iOS. Com o aplicativo atualizado, o eleitor deve acessar a aba “Mais opções”, selecionar “Justificativa de Ausência” e, em seguida, “Nova Justificativa”. O serviço está disponível para quem não teve o título cancelado.

o aplicativo gratuito está disponível para celulares Android e iOS. Com o aplicativo atualizado, o eleitor deve acessar a aba “Mais opções”, selecionar “Justificativa de Ausência” e, em seguida, “Nova Justificativa”. O serviço está disponível para quem não teve o título cancelado. Autoatendimento Eleitoral: no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é necessário informar os dados pessoais, selecionar o turno em que houve ausência, declarar o motivo e anexar a documentação digitalizada.

no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é necessário informar os dados pessoais, selecionar o turno em que houve ausência, declarar o motivo e anexar a documentação digitalizada. Cartório eleitoral: o Requerimento de Justificativa Eleitoral pode ser entregue em qualquer zona eleitoral, acompanhado dos documentos comprobatórios. Também é possível enviar a documentação pelos Correios ao cartório responsável pelo título.

Prazo é contado para cada turno