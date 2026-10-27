O vereador Ernani Baraldi apresentou um projeto de resolução para prorrogar por mais 120 dias os trabalhos da Cear (Comissão Especial de Assuntos Relevantes), criada pela Câmara Municipal de Rifaina para discutir o ordenamento e a segurança da Represa de Jaguara. A proposta será votada na próxima sessão.

A iniciativa ocorreu em meio às buscas por um adolescente que estava desaparecido nas águas do Rio Grande, entre Rifaina e Sacramento (MG). O corpo foi encontrado na tarde dessa segunda-feira, 26.

“Não é mais admissível que a nossa represa continue como está”, afirmou o vereador, ao defender medidas mais efetivas de fiscalização e prevenção de acidentes.