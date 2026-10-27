O vereador Ernani Baraldi apresentou um projeto de resolução para prorrogar por mais 120 dias os trabalhos da Cear (Comissão Especial de Assuntos Relevantes), criada pela Câmara Municipal de Rifaina para discutir o ordenamento e a segurança da Represa de Jaguara. A proposta será votada na próxima sessão.
A iniciativa ocorreu em meio às buscas por um adolescente que estava desaparecido nas águas do Rio Grande, entre Rifaina e Sacramento (MG). O corpo foi encontrado na tarde dessa segunda-feira, 26.
“Não é mais admissível que a nossa represa continue como está”, afirmou o vereador, ao defender medidas mais efetivas de fiscalização e prevenção de acidentes.
O parlamentar explicou que pretende mobilizar diferentes órgãos públicos para discutir a segurança no reservatório, incluindo a Marinha do Brasil, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Polícia Ambiental, além das administrações municipais de Rifaina, Pedregulho e Sacramento.
“É importante, nesse momento, que, sim, a gente tenha posicionamento de que a gente quer, sim, fiscalização na nossa represa. Não podemos mais perder vidas”, declarou.
Baraldi também defendeu que o turismo na região seja voltado ao lazer e à contemplação, com regras que garantam mais segurança aos frequentadores.
“Não podemos mais permitir que o turismo, que deveria ser de contemplação, que deveria ser de lazer, tome lugar, ou seja, perca lugar para o turismo da baderna, da bagunça e dos acidentes”, afirmou.
Comissão terá mais prazo para discutir medidas
O projeto de resolução foi apresentado em 13 de outubro de 2026 e prevê a prorrogação por mais 120 dias da comissão criada pela Resolução nº 2/2026. A justificativa aponta que a complexidade do tema e a necessidade de articulação entre órgãos públicos de diferentes esferas e os dois estados envolvidos exigem mais tempo para a conclusão dos trabalhos.
Entre as atividades previstas, estão a coleta de informações, reuniões com representantes do setor náutico e turístico, articulação com autoridades e elaboração de um relatório final com diagnóstico e propostas para o ordenamento do reservatório.
O vereador afirmou que a prorrogação é necessária para avançar na definição de regras e garantir uma fiscalização efetiva na represa.
“Estou entrando novamente com um pedido para que prorrogue o prazo da nossa comissão e que, sim, definitivamente, a gente consiga estabelecer parâmetros para que a represa tenha uma fiscalização efetiva”, concluiu.
A proposta ainda será submetida à votação dos vereadores. Caso seja aprovada e publicada, a comissão terá mais 120 dias para dar continuidade às discussões e apresentar encaminhamentos sobre a segurança da Represa de Jaguara.
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