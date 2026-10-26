Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 70.121 votos em Franca no segundo turno das eleições presidenciais, realizado nesse domingo, 25, um aumento de 15.922 votos em relação ao primeiro turno. Flávio Bolsonaro (PL) também ampliou sua votação, passando de 108.462 para 117.733 votos. Apesar do crescimento proporcionalmente maior do petista, o candidato do PL venceu no município com 62,67% dos votos válidos, contra 37,33% de Lula.

No primeiro turno, Flávio Bolsonaro havia conquistado 60,11% dos votos válidos, enquanto Lula recebeu 30,04%. Entre as duas votações, o presidente registrou crescimento de 29,4% no número de votos, enquanto o candidato do PL teve aumento de 8,5%.

A diferença entre os dois caiu de 54.263 votos no primeiro turno para 47.612 no segundo, uma redução de 6.651 votos.

Para onde foram os votos dos outros candidatos?