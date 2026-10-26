Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 70.121 votos em Franca no segundo turno das eleições presidenciais, realizado nesse domingo, 25, um aumento de 15.922 votos em relação ao primeiro turno. Flávio Bolsonaro (PL) também ampliou sua votação, passando de 108.462 para 117.733 votos. Apesar do crescimento proporcionalmente maior do petista, o candidato do PL venceu no município com 62,67% dos votos válidos, contra 37,33% de Lula.
No primeiro turno, Flávio Bolsonaro havia conquistado 60,11% dos votos válidos, enquanto Lula recebeu 30,04%. Entre as duas votações, o presidente registrou crescimento de 29,4% no número de votos, enquanto o candidato do PL teve aumento de 8,5%.
A diferença entre os dois caiu de 54.263 votos no primeiro turno para 47.612 no segundo, uma redução de 6.651 votos.
Para onde foram os votos dos outros candidatos?
No primeiro turno, os dez candidatos que ficaram fora da disputa final somaram 17.786 votos em Franca. Augusto Cury (Avante) recebeu 6.394 votos, seguido por Renan Santos (Missão), com 5.445; Ronaldo Caiado (PSD), com 4.400; e Romeu Zema (Novo), com 1.129.
Os demais candidatos tiveram votações menores: Samara Martins (UP) recebeu 192 votos; Hertz Dias (PSTU), 79; Clariana Barão (DC), 57; Edmilson Costa (PCB), 37; Rui Costa Pimenta (PCO), 28; e Wilson Grassi (Democrata), 25.
O crescimento de Lula, de 15.922 votos, equivale a aproximadamente 89,5% do total obtido pelos candidatos eliminados no primeiro turno. Isso, porém, não significa que esses votos tenham migrado diretamente para o petista.
Flávio Bolsonaro também conquistou 9.271 votos adicionais. Juntos, os dois candidatos receberam 25.193 votos a mais no segundo turno do que no primeiro, superando o total destinado aos demais presidenciáveis na votação inicial.
A comparação dos resultados não permite determinar individualmente como os eleitores dos candidatos eliminados votaram no segundo turno. A variação também pode estar relacionada ao aumento do comparecimento, à redução dos votos brancos e nulos e a mudanças de preferência entre os eleitores.
Abstenção diminuiu em Franca
O número de eleitores que deixaram de votar caiu entre os dois turnos. No primeiro, foram registradas 51.977 abstenções em Franca. No segundo, o total passou para 46.442, uma redução de 5.535 eleitores.
A taxa de abstenção recuou de aproximadamente 21,49% para 19,20% do eleitorado apto, queda de 2,29 pontos percentuais.
O comparecimento aumentou de 189.925 para 195.408 eleitores, um acréscimo de 5.483 pessoas. A diferença entre o crescimento do comparecimento e a redução das abstenções está relacionada à diminuição de 52 eleitores no cadastro de aptos, que passou de 241.902 para 241.850.
Votos brancos e nulos também caíram
Os votos em branco passaram de 3.989 no primeiro turno para 2.805 no segundo, uma redução de 1.184. Já os votos nulos diminuíram de 5.489 para 4.749, queda de 740.
Somadas, as duas categorias tiveram redução de 1.924 votos entre as votações. Brancos e nulos representaram aproximadamente 4,99% dos votos registrados no primeiro turno e 3,87% no segundo.
A combinação de maior comparecimento e menor número de votos brancos e nulos contribuiu para o aumento do total de votos válidos destinados aos dois candidatos.
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