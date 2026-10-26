Empreender é estar sempre em busca de novas oportunidades: conquistar clientes, melhorar a gestão, ampliar as vendas e encontrar caminhos para crescer. Mas, para avançar, contar com os parceiros certos faz diferença. Em Franca, a ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) reúne serviços, iniciativas e conexões que ajudam empresas de diferentes portes e segmentos a transformar desafios em possibilidades.

Ao se associar, o empresário passa a ter acesso a uma rede de apoio que vai além dos benefícios comerciais. A ACIF oferece orientações gratuitas em áreas como marketing, finanças, questões jurídicas e vendas, além de soluções que contribuem para a rotina empresarial, como certificado digital, ferramentas de análise de crédito e recuperação de dívidas e benefícios para colaboradores. Entre eles, está o cartão multibenefícios, que oferece acesso a vales-alimentação, refeição, mobilidade, cultura, premiações e muito mais, sem taxas para as empresas que aderem.

“Empreender exige coragem e decisões constantes. A ACIF trabalha para fortalecer quem empreende, conectando empresas a soluções e oportunidades”, afirma o presidente da entidade, Fernando Jorge. “Falo também como associado e acredito na força do associativismo. Quando empresários se conectam e unem esforços, ampliam as possibilidades de seus negócios e contribuem para o desenvolvimento da cidade. Associar-se é investir no próprio negócio e fortalecer quem trabalha pelo empresariado”, completa.

Conexões que podem virar negócios

Para quem busca ampliar a rede de contatos e gerar novas oportunidades comerciais, a Rede de Negócios ACIF promove encontros entre empresários de diferentes segmentos, estimulando parcerias e indicações qualificadas. A iniciativa já gerou mais de R$ 3 milhões em negócios entre seus membros. Com uma metodologia voltada ao networking estratégico, aproxima empresas, fortalece relacionamentos profissionais e cria um ambiente favorável à geração de resultados.

Proprietário da Lacerda Higienização, Mateus Lacerda começou a utilizar os benefícios da ACIF há 3 anos e destaca o impacto das conexões e dos serviços no desenvolvimento de sua empresa.

“Em 2023, comecei a utilizar alguns dos vários benefícios da ACIF. A Rede de Negócios abriu portas que eu nem imaginava serem possíveis, e o Giro de Vendas (que cede as redes sociais da ACIF para divulgação de empresas) me permitiu alcançar pessoas que ainda não conheciam nossa marca. Também participei das consultorias de marketing e financeira, adquiri muito conhecimento e fiz grandes amigos dentro da ACIF. É assim que me sinto aqui: na casa do empresário francano”, relata.

As oportunidades também se estendem a quem busca fortalecer a marca e conquistar mais visibilidade. A associada Paula Roberta Silva, proprietária da Paula Roberta Confeitaria, encontrou na entidade apoio para divulgar seu negócio e ampliar sua rede de contatos.

“Me associei no início do ano e amo ser associada. Gosto muito do Balcão do Associado, com os espaços que a ACIF disponibiliza em sua sede para vendas, e da consultoria de marketing, que me auxiliou muito. Aqui dentro, encontro muitas oportunidades: a gente acaba se tornando mais conhecido e conhece muita gente do meio empresarial”, conta Paula.

A capacitação também faz parte desse caminho. Por meio de palestras, encontros, cursos e ações de desenvolvimento empresarial, a ACIF contribui para que empreendedores ampliem conhecimentos, troquem experiências e estejam mais preparados para tomar decisões e acompanhar as transformações do mercado.

Como se associar à ACIF

Ter um CNPJ ativo é o primeiro passo para fazer parte da ACIF. MEIs e empresas de todos os portes e segmentos podem se associar e ter acesso a soluções, serviços e oportunidades para desenvolver seus negócios. Para saber mais sobre as opções de associação e os benefícios disponíveis, entre em contato pelo telefone (16) 3711-1700, também disponível no WhatsApp: https://wa.me/1637111700.