O Franca Basquete enfrenta o Corinthians na noite desta segunda-feira, 26, às 20h, no ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, em São Paulo, pela terceira partida no NBB (Novo Basquete Brasil) 2026/27.

A equipe francana entra em quadra em busca da terceira vitória nestas três primeiras rodadas da competição nacional. O time comandado por Helinho Garcia venceu seus dois primeiros compromissos em casa (São José e Mogi) e tentará se manter com 100% de aproveitamento na competição.

Pela primeira vez, Helinho poderá contar com todos os jogadores contratados para esta temporada. Isso porque o ala/armador Gui Deodato teve sua documentação regularizada e viajou com a delegação, devendo fazer sua estreia diante do Corinthians. Ele se junta a Vitinho, outra novidade na equipe neste NBB, que participou das duas primeiras partidas do time neste NBB com boas atuações.