O Franca Basquete enfrenta o Corinthians na noite desta segunda-feira, 26, às 20h, no ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, em São Paulo, pela terceira partida no NBB (Novo Basquete Brasil) 2026/27.
A equipe francana entra em quadra em busca da terceira vitória nestas três primeiras rodadas da competição nacional. O time comandado por Helinho Garcia venceu seus dois primeiros compromissos em casa (São José e Mogi) e tentará se manter com 100% de aproveitamento na competição.
Pela primeira vez, Helinho poderá contar com todos os jogadores contratados para esta temporada. Isso porque o ala/armador Gui Deodato teve sua documentação regularizada e viajou com a delegação, devendo fazer sua estreia diante do Corinthians. Ele se junta a Vitinho, outra novidade na equipe neste NBB, que participou das duas primeiras partidas do time neste NBB com boas atuações.
No restante, o treinador francano não terá problemas para escalar o que tem de melhor, apenas o ala/pivô Lucas Siewert permanece de fora, se recuperando de uma cirurgia no pé.
Vitinho lembrou que é preciso manter o bom desempenho no setor defensivo para buscar mais uma vitória. Na partida diante do Mogi, o time anotou 90 pontos e tomou 74. "Defesa é a nossa identidade para essa temporada. Tendo uma boa defesa, consequentemente vai ter o melhor ataque, vai ter arremessos mais limpos, vai passar mais confiança".
Após o jogo contra o Corinthians, a delegação do Franca permanece em São Paulo para enfrentar o Paulistano, nesta quarta-feira, às 19h30, no ginásio da Vila Leopoldina.
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