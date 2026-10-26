As buscas por Aliffi Leandro, de 14 anos, desaparecido após um acidente com uma moto aquática no rio Grande, entre Rifaina e Sacramento, chegaram ao quarto dia nesta segunda-feira, 26. Morador de Ribeirão Preto, o adolescente caiu na água na tarde de sexta-feira, 23, quando estava com o tio nas proximidades da Usina Hidrelétrica de Jaguara, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais.
As operações mobilizam equipes de resgate e mergulhadores profissionais, mas enfrentam dificuldades devido à profundidade do trecho, à extensão do rio e às condições climáticas. Segundo o mergulhador Lucas Belarmino, que participa dos trabalhos, o local onde ocorreu o acidente tem entre 27 e 30 metros de profundidade.
Belarmino contou que, no dia do acidente, ventava muito e havia ondas fortes na represa. As condições dificultaram a visualização do que estava acontecendo e a mobilização de pessoas que estavam nas proximidades para ajudar.
“Infelizmente foi um dia de semana, não tinha ninguém na represa. Eu até estava trabalhando aqui do lado, mas estava ventando muito, muita onda. Então, isso dificultou até a gente ver o que estava acontecendo e correr lá”, relatou.
O mergulhador também explicou que, embora haja uma referência da direção em que a moto aquática estava e de onde os ocupantes caíram, a largura do rio Grande torna difícil identificar o ponto exato para concentrar as buscas.
“Desde sexta-feira a gente já fez um mergulho lá no canal, está dando média de 27, 30 metros. […] O rio é largo, deve ter uma média de 1,5 km, 2 km, então está difícil acertar o ponto de onde caiu”, afirmou.
Família frequentava o local para lazer
Segundo Belarmino, a família já conhecia a região e costumava frequentar o local para momentos de lazer com as crianças. O mergulhador afirmou que os adultos tinham o hábito de levar os menores para aproveitar a represa e lamentou o acidente.
“A gente conhece o pessoal que frequenta sempre aqui, sempre cuidou das crianças, traz as crianças realmente para o lazer. […] Infelizmente foi uma fatalidade que aconteceu”, disse.
O mergulhador afirmou ainda que familiares e amigos acompanham as buscas e se mobilizam para ajudar as equipes. “A família, os amigos, tudo em volta aqui que segue a gente, está vindo dar uma força”, relatou.
Tio foi resgatado por pescadores
O acidente ocorreu na tarde de sexta-feira, 23, quando Aliffi e o tio caíram na água, na margem mineira do Rio Grande. O homem foi resgatado por pescadores e funcionários de um bar flutuante que estavam nas proximidades. O adolescente, porém, afundou e não foi mais visto.
O gerente do estabelecimento, André Santana, contou que trabalhava na reforma de um bar flutuante com o proprietário, Luiz Ricardo, quando ouviu pedidos de socorro. Os dois utilizaram uma canoa para chegar até o homem.
“Quando a gente chegou lá, o tio do menino já não conseguia nem levantar a mão para pedir socorro. Ele estava quase desacordado já”, relatou André.
Após resgatar o homem, os dois começaram a procurar o adolescente, mas não conseguiram localizá-lo.
Segundo informações da Defesa Civil de Rifaina, nenhum dos dois usava colete salva-vidas no momento do acidente.
As buscas mobilizam o Corpo de Bombeiros de Sacramento, salva-vidas, a GCM (Guarda Civil Municipal) de Rifaina e outros profissionais. No sábado, 24, uma canoa utilizada pelos bombeiros chegou a afundar durante as operações, mas os demais socorristas ajudaram a equipe e ninguém ficou ferido.
Os trabalhos continuaram no domingo, 25, e seguem nesta segunda-feira, na tentativa de localizar Aliffi.
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