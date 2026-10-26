As buscas por Aliffi Leandro, de 14 anos, desaparecido após um acidente com uma moto aquática no rio Grande, entre Rifaina e Sacramento, chegaram ao quarto dia nesta segunda-feira, 26. Morador de Ribeirão Preto, o adolescente caiu na água na tarde de sexta-feira, 23, quando estava com o tio nas proximidades da Usina Hidrelétrica de Jaguara, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais.

As operações mobilizam equipes de resgate e mergulhadores profissionais, mas enfrentam dificuldades devido à profundidade do trecho, à extensão do rio e às condições climáticas. Segundo o mergulhador Lucas Belarmino, que participa dos trabalhos, o local onde ocorreu o acidente tem entre 27 e 30 metros de profundidade.

Belarmino contou que, no dia do acidente, ventava muito e havia ondas fortes na represa. As condições dificultaram a visualização do que estava acontecendo e a mobilização de pessoas que estavam nas proximidades para ajudar.