A Secretaria Municipal de Educação de Franca realiza nesta terça-feira, 27, uma reunião para indicação e escolha dos representantes que integrarão a Comissão Gestora responsável pela elaboração do Plano Municipal de Educação (PME) para o período de 2027 a 2036.
O encontro está marcado para as 17h30, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, nº 550, no Parque Francal, no primeiro andar, sala 18.
A escolha dos integrantes seguirá o Decreto Municipal nº 12.324, de 6 de outubro de 2026. Serão definidos dois representantes titulares e dois suplentes de cada um dos oito segmentos participantes.
Podem participar representantes de professores, gestores e profissionais técnicos da Rede Municipal de Ensino, creches parceiras, instituições privadas de ensino, pais ou responsáveis por estudantes da rede municipal, estudantes e organizações da sociedade civil que atuam na área da educação.
Para participar da reunião, é obrigatória a apresentação de documento oficial de identificação com foto e de comprovante de vínculo com o segmento representado. Entre os documentos aceitos estão declarações assinadas pela instituição, entidade ou unidade escolar, além de outros documentos equivalentes.
Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a participação dos diferentes segmentos busca garantir a representatividade da comunidade educacional e da sociedade civil na elaboração do Plano Municipal de Educação.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.