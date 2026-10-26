A Secretaria Municipal de Educação de Franca realiza nesta terça-feira, 27, uma reunião para indicação e escolha dos representantes que integrarão a Comissão Gestora responsável pela elaboração do Plano Municipal de Educação (PME) para o período de 2027 a 2036.

O encontro está marcado para as 17h30, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, nº 550, no Parque Francal, no primeiro andar, sala 18.

A escolha dos integrantes seguirá o Decreto Municipal nº 12.324, de 6 de outubro de 2026. Serão definidos dois representantes titulares e dois suplentes de cada um dos oito segmentos participantes.