Veja o obituário desta segunda-feira, 26, em Franca:

Nome: Luis Carlos Araújo

Idade: 66 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Elaine Cristina Martins

Idade: 51 anos

Local do velório: Igreja São Judas Tadeu

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 14h