Veja o obituário desta segunda-feira, 26, em Franca:
Nome: Luis Carlos Araújo
Idade: 66 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Elaine Cristina Martins
Idade: 51 anos
Local do velório: Igreja São Judas Tadeu
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
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