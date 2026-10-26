26 de outubro de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 26, em Franca:

Nome: Luis Carlos Araújo 
Idade: 66 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade 
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Elaine Cristina Martins 
Idade: 51 anos
Local do velório: Igreja São Judas Tadeu 
Funerária: Francana  
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 14h

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