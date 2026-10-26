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NA REGIÃO

Carro cai de viaduto em grave acidente no trevo de Ituverava

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Região Realidade
Carro caído em viaduto de Ituverava, na noite desse domingo (25)
Carro caído em viaduto de Ituverava, na noite desse domingo (25)

Um carro caiu de um viaduto após o motorista perder o controle da direção no trevo de acesso a Ituverava, na noite desse domingo, 25. O veículo seguia de Aparecida (SP) com destino a Caldas Novas (GO) e transportava cinco pessoas, sendo quatro adultos e uma criança.

O acidente mobilizou equipes de resgate. Antes da chegada do socorro, três ocupantes - dois adultos e a criança - conseguiram sair do automóvel por meios próprios. Os outros dois adultos ficaram presos no veículo e precisaram ser retirados pelo Corpo de Bombeiros.

Uma das vítimas, uma mulher de aproximadamente 50 anos, apresentava suspeita de fratura na parte inferior do antebraço direito e nas costelas do lado esquerdo. A outra sofreu escoriações e foi classificada como caso leve, conforme as informações preliminares.

As duas vítimas foram encaminhadas à Santa Casa de Ituverava por equipes do Samu e da concessionária Entrevias.

As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas.

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