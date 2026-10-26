Um carro caiu de um viaduto após o motorista perder o controle da direção no trevo de acesso a Ituverava, na noite desse domingo, 25. O veículo seguia de Aparecida (SP) com destino a Caldas Novas (GO) e transportava cinco pessoas, sendo quatro adultos e uma criança.

O acidente mobilizou equipes de resgate. Antes da chegada do socorro, três ocupantes - dois adultos e a criança - conseguiram sair do automóvel por meios próprios. Os outros dois adultos ficaram presos no veículo e precisaram ser retirados pelo Corpo de Bombeiros.

Uma das vítimas, uma mulher de aproximadamente 50 anos, apresentava suspeita de fratura na parte inferior do antebraço direito e nas costelas do lado esquerdo. A outra sofreu escoriações e foi classificada como caso leve, conforme as informações preliminares.