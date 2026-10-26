O presidente reeleito Lula (PT) venceu o segundo turno das eleições presidenciais em quatro cidades da região de Franca, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado em outras 15.

O Portal GCN/Sampi pesquisou os resultados de Lula e Flávio Bolsonaro em 19 cidades da região de Franca para mostrar como foi a votação dos candidatos no segundo turno.

Na região, Lula venceu em Ipuã, São José da Bela Vista, Pedregulho e Itirapuã.

