O presidente reeleito Lula (PT) venceu o segundo turno das eleições presidenciais em quatro cidades da região de Franca, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado em outras 15.
O Portal GCN/Sampi pesquisou os resultados de Lula e Flávio Bolsonaro em 19 cidades da região de Franca para mostrar como foi a votação dos candidatos no segundo turno.
Na região, Lula venceu em Ipuã, São José da Bela Vista, Pedregulho e Itirapuã.
Flávio teve seus melhores percentuais em Buritizal, com 69,81%; Guaíra, com 63,36%; e Franca, com 62,67%.
No resultado nacional, Lula foi reeleito presidente da República, com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio.
Lula recebeu 64.256.232 votos em todo o país, enquanto Flávio Bolsonaro somou 59.826.041. A diferença entre os dois candidatos foi de 4.430.191 votos.
Cidades em que Lula venceu
- Ipuã: 4.503 votos (50,57%)
- São José da Bela Vista: 2.482 votos (50,84%)
- Pedregulho: 4.859 votos (51,07%)
- Itirapuã: 2.082 votos (53,02%)
Cidades em que Flávio Bolsonaro venceu
- Aramina: 1.913 votos (53,56%)
- Batatais: 19.003 votos (56,91%)
- Buritizal: 2.278 votos (69,81%)
- Cristais Paulista: 3.393 votos (59,78%)
- Franca: 117.733 votos (62,67%)
- Guaíra: 13.520 votos (63,36%)
- Guará: 5.871 votos (52,52%)
- Igarapava: 7.820 votos (52,09%)
- Ituverava: 12.667 votos (60,12%)
- Jeriquara: 1.338 votos (50,34%)
- Miguelópolis: 6.398 votos (55,15%)
- Patrocínio Paulista: 5.026 votos (61,65%)
- Restinga: 2.887 votos (55,43%)
- Ribeirão Corrente: 1.810 votos (53,49%)
- Rifaina: 2.257 votos (59,47%)
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.