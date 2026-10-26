26 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES

Lula vence em 4 cidades da região de Franca; Flávio, em 15

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Agência Brasil
O presidente Lula, reeleito no segundo turno, ganhou a preferência em quatro cidades da região
O presidente Lula, reeleito no segundo turno, ganhou a preferência em quatro cidades da região

O presidente reeleito Lula (PT) venceu o segundo turno das eleições presidenciais em quatro cidades da região de Franca, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) foi o mais votado em outras 15.

O Portal GCN/Sampi pesquisou os resultados de Lula e Flávio Bolsonaro em 19 cidades da região de Franca para mostrar como foi a votação dos candidatos no segundo turno.

Na região, Lula venceu em Ipuã, São José da Bela Vista, Pedregulho e Itirapuã.

Flávio teve seus melhores percentuais em Buritizal, com 69,81%; Guaíra, com 63,36%; e Franca, com 62,67%.

No resultado nacional, Lula foi reeleito presidente da República, com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio.

Lula recebeu 64.256.232 votos em todo o país, enquanto Flávio Bolsonaro somou 59.826.041. A diferença entre os dois candidatos foi de 4.430.191 votos.

Cidades em que Lula venceu

  • Ipuã: 4.503 votos (50,57%)
  • São José da Bela Vista: 2.482 votos (50,84%)
  • Pedregulho: 4.859 votos (51,07%)
  • Itirapuã: 2.082 votos (53,02%)

Cidades em que Flávio Bolsonaro venceu

  • Aramina: 1.913 votos (53,56%)
  • Batatais: 19.003 votos (56,91%)
  • Buritizal: 2.278 votos (69,81%)
  • Cristais Paulista: 3.393 votos (59,78%)
  • Franca: 117.733 votos (62,67%)
  • Guaíra: 13.520 votos (63,36%)
  • Guará: 5.871 votos (52,52%)
  • Igarapava: 7.820 votos (52,09%)
  • Ituverava: 12.667 votos (60,12%)
  • Jeriquara: 1.338 votos (50,34%)
  • Miguelópolis: 6.398 votos (55,15%)
  • Patrocínio Paulista: 5.026 votos (61,65%)
  • Restinga: 2.887 votos (55,43%)
  • Ribeirão Corrente: 1.810 votos (53,49%)
  • Rifaina: 2.257 votos (59,47%)

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