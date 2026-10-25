A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial levou apoiadores às ruas de Franca na noite deste domingo, 25. O petista derrotou Flávio Bolsonaro (PL), com mais de 64 milhões de votos (51,7%), contra 59,8 milhões do adversário (48,2%).



A comemoração em Franca ocorre na avenida Champagnat, onde eleitores se reuniram para celebrar o resultado do segundo turno.

Entre os participantes estão o casal Júlio Pio dos Santos, de 45 anos, metalúrgico, e Juliana Faleiros, também de 45 anos, funcionária pública. Para Juliana, o resultado provocou emoção, especialmente após a disputa no segundo turno.