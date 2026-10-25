A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial levou apoiadores às ruas de Franca na noite deste domingo, 25. O petista derrotou Flávio Bolsonaro (PL), com mais de 64 milhões de votos (51,7%), contra 59,8 milhões do adversário (48,2%).
A comemoração em Franca ocorre na avenida Champagnat, onde eleitores se reuniram para celebrar o resultado do segundo turno.
Entre os participantes estão o casal Júlio Pio dos Santos, de 45 anos, metalúrgico, e Juliana Faleiros, também de 45 anos, funcionária pública. Para Juliana, o resultado provocou emoção, especialmente após a disputa no segundo turno.
“Eu estou emocionada. Eu me assustei com o primeiro turno, mas essa virada me deixou muito emocionada. É aquela sensação de que a democracia venceu, venceu de novo”, afirmou.
Júlio contou que já apoiava o PT e disse que acompanhou a apuração na expectativa pela vitória de Lula. Metalúrgico, ele relacionou sua escolha política à defesa dos trabalhadores e criticou declarações feitas por Flávio Bolsonaro durante o debate da TV Globo que, segundo ele, demonstraram preconceito.
“Eu sou metalúrgico e também tenho nove dedos. A gente trabalha, então tem que pensar na gente. Esses caras não vão pensar na gente”, disse.
A comemoração também reuniu representantes do Legislativo municipal. A vereadora Marília Martins (Psol) afirmou que a vitória representa uma conquista dos trabalhadores e de pessoas que, apesar das diferenças políticas, se uniram em defesa da democracia.
“Essa conquista é uma conquista do povo trabalhador. Independente de partido, muita gente deixou suas preferências e ideologias de lado e entendeu que precisava proteger, acima de tudo, a nossa democracia”, declarou.
Marília também defendeu que o momento após a eleição seja marcado pela união e pelo trabalho em favor da população.
“Que a gente consiga se juntar para trabalhar em prol da nossa população e evitar as pequenas disputas”, afirmou.
O vereador Gilson Pelizaro (PT) também comemorou o resultado e destacou a participação dos jovens nas mobilizações realizadas durante a campanha em Franca. Segundo ele, Lula ampliou a votação no município, chegando a cerca de 70 mil votos no segundo turno.
“Estou muito feliz com a vitória do Lula. Quero agradecer à juventude francana, que deu uma garra, uma luta para a gente ganhar manifestações bonitas na cidade”, disse.
Pelizaro afirmou que, embora Lula não tenha vencido em Franca, o objetivo da campanha local era ampliar a votação do presidente e reduzir a diferença em relação ao adversário.
“Não precisava ganhar do Flávio aqui, era só diminuir a diferença, aumentar os votos do Lula, e nós conseguimos”, declarou.
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