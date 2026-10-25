26 de outubro de 2026
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2º TURNO

Apoiadores de Flávio fecham Vargas para acompanhar apuração

Por Higor Goulart | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Instagram
Apoiadores do candidato à presidência se reuniram no cruzamento da Presidente Vargas com a Brasil
Apoiadores do candidato à presidência se reuniram no cruzamento da Presidente Vargas com a Brasil

Apoiadores do senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) se reuniram na avenida Presidente Vargas, em Franca, a partir das 18h deste domingo, 25, para acompanhar a apuração do segundo turno das eleições presidenciais.

A concentração ocorre nos cruzamentos com a rua Major Mendonça e a avenida Brasil. Uma multidão ocupa as faixas no sentido Centro-bairro, que estão fechadas para o trânsito.

Os apoiadores acompanham a apuração por meio de um telão instalado no canteiro central da avenida, onde se concentram para acompanhar a divulgação dos resultados.

O segundo turno é disputado entre Flávio Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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