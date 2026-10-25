Apoiadores do senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) se reuniram na avenida Presidente Vargas, em Franca, a partir das 18h deste domingo, 25, para acompanhar a apuração do segundo turno das eleições presidenciais.

A concentração ocorre nos cruzamentos com a rua Major Mendonça e a avenida Brasil. Uma multidão ocupa as faixas no sentido Centro-bairro, que estão fechadas para o trânsito.

Os apoiadores acompanham a apuração por meio de um telão instalado no canteiro central da avenida, onde se concentram para acompanhar a divulgação dos resultados.