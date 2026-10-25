As urnas eletrônicas de Franca já estavam fechadas quando o ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a prorrogação da votação para até as 19h deste domingo, 25. A decisão foi divulgada após as 17h, quando as urnas do município já haviam sido desligadas e as mídias eleitorais estavam sendo recolhidas.
Segundo Marcelo Queiroz, da 46ª Zona Eleitoral, o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) determinou que as seções eleitorais já encerradas realizassem a transmissão dos votos.
“Na cidade de Franca, todas as seções estão encerradas e os votos estão sendo transmitidos para o TSE. Não abre mais. Uma vez que as urnas foram encerradas, estão indo para o cartório das zonas eleitorais. As eleições em Franca estão encerradas”, afirmou.
Com o encerramento da votação, os presidentes das seções eleitorais começaram a se deslocar até o Cartório Eleitoral, que reúne as duas zonas eleitorais de Franca, para entregar as mídias e dar início à apuração.
Franca tem mais de 241 mil eleitores
Franca tem 241.708 eleitores aptos a votar, distribuídos em 73 locais de votação e 730 seções eleitorais. O município conta com duas zonas eleitorais responsáveis pela organização do pleito.
A 46ª Zona Eleitoral reúne 119.245 eleitores, distribuídos em 41 locais de votação e 351 seções. O maior colégio eleitoral dessa zona é a Escola Estadual Torquato Caleiro, com aproximadamente 8 mil eleitores.
Já a 291ª Zona Eleitoral concentra 122.463 eleitores, em 32 locais de votação e 379 seções. O maior local de votação é a Escola Estadual David Carneiro Ewbank (Cede), com cerca de 6.370 eleitores.
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