As urnas eletrônicas de Franca já estavam fechadas quando o ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a prorrogação da votação para até as 19h deste domingo, 25. A decisão foi divulgada após as 17h, quando as urnas do município já haviam sido desligadas e as mídias eleitorais estavam sendo recolhidas.

Segundo Marcelo Queiroz, da 46ª Zona Eleitoral, o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) determinou que as seções eleitorais já encerradas realizassem a transmissão dos votos.

“Na cidade de Franca, todas as seções estão encerradas e os votos estão sendo transmitidos para o TSE. Não abre mais. Uma vez que as urnas foram encerradas, estão indo para o cartório das zonas eleitorais. As eleições em Franca estão encerradas”, afirmou.