Todas as seções eleitorais de Franca já foram fechadas neste domingo, 25, segundo o Cartório Eleitoral. O STF (Supremo Tribunal Federal), através do ministro Cristiano Zanin, prorrogou o horário de votação em todo o país, mas a cidade não deve cumprir a ordem. Neste momento, equipes realizam a coleta das urnas para o início da apuração dos votos.

De acordo com Marcelo Queiroz, da 46ª Zona Eleitoral, o encerramento da votação em Franca ocorreu normalmente, às 17h.



"Equipes estão indo coletar urnas das seções eleitorais de toda a cidade para início da apuração”, afirmou.