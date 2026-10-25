Todas as seções eleitorais de Franca já foram fechadas neste domingo, 25, segundo o Cartório Eleitoral. O STF (Supremo Tribunal Federal), através do ministro Cristiano Zanin, prorrogou o horário de votação em todo o país, mas a cidade não deve cumprir a ordem. Neste momento, equipes realizam a coleta das urnas para o início da apuração dos votos.
De acordo com Marcelo Queiroz, da 46ª Zona Eleitoral, o encerramento da votação em Franca ocorreu normalmente, às 17h.
"Equipes estão indo coletar urnas das seções eleitorais de toda a cidade para início da apuração”, afirmou.
A informação é de que, após o fechamento da seção e impressão do boletim de urna, é impossível a reabertura da votação.
Ao todo, Franca tem 241.708 eleitores aptos a votar, distribuídos em 73 locais de votação e 730 seções eleitorais. O município conta com duas zonas eleitorais responsáveis pela organização do pleito.
A 46ª Zona Eleitoral reúne 119.245 eleitores, distribuídos em 41 locais de votação e 351 seções. O maior colégio eleitoral dessa zona é a Escola Estadual Torquato Caleiro, com aproximadamente 8 mil eleitores.
Já a 291ª Zona Eleitoral concentra 122.463 eleitores, em 32 locais de votação e 379 seções. O maior local de votação é a Escola Estadual David Carneiro Ewbank (Cede), com cerca de 6.370 eleitores.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.