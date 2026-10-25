Veja o obituário deste domingo, 25, em Franca:

Nome: Marcia de Lourdes Vidal Ribeiro

Idade: 89 anos

Local do velório: São Vicente, Sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Crematório Prever Campos Elíseos, Ribeirão Preto

Horário previsto do sepultamento: Não informado

Nome: Mikaely Trajano Medeiros

Idade: 34 anos

Local do velório: Memorial Nova Franca, Salas 2 e 3

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 9h30, segunda-feira, 26