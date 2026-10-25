25 de outubro de 2026
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LUTO

Veja o obituário deste domingo em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca
Cemitério Jardim das Oliveiras, em Franca

Veja o obituário deste domingo, 25, em Franca:

Nome: Marcia de Lourdes Vidal Ribeiro
Idade: 89 anos
Local do velório: São Vicente, Sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Crematório Prever Campos Elíseos, Ribeirão Preto
Horário previsto do sepultamento: Não informado

Nome: Mikaely Trajano Medeiros
Idade: 34 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, Salas 2 e 3
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 9h30, segunda-feira, 26

Nome: Luiz Osmir Camargo
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, Sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: Maria Rosaria Chagas
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, Sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: Marco Antonio de Oliveira
Idade: Não informada
Local do velório: Não informado
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h, segunda-feira, 26

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