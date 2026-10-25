O deputado federal eleito Guilherme Cortez (PSOL) votou na manhã deste domingo, 25, no Campus da Unesp (Universidade Estadual Paulista), em Franca. Ele chegou ao local acompanhado de assessores durante a chuva que atingiu boa parte da cidade ao longo do dia de eleição e não enfrentou filas para registrar o voto.

Após votar, Cortez comentou os últimos dias de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição.

"Acabei de votar aqui na Unesp e é sempre emocionante. A última vez que estive aqui, a gente teve um resultado muito emocionante. De lá para cá, eu não parei. Passei os últimos 20 dias fora de casa, fora da minha cidade, rodando o Brasil a pedido do presidente Lula, para que a gente possa ter um resultado diferente no segundo turno."