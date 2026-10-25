O deputado federal eleito Guilherme Cortez (PSOL) votou na manhã deste domingo, 25, no Campus da Unesp (Universidade Estadual Paulista), em Franca. Ele chegou ao local acompanhado de assessores durante a chuva que atingiu boa parte da cidade ao longo do dia de eleição e não enfrentou filas para registrar o voto.
Após votar, Cortez comentou os últimos dias de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição.
"Acabei de votar aqui na Unesp e é sempre emocionante. A última vez que estive aqui, a gente teve um resultado muito emocionante. De lá para cá, eu não parei. Passei os últimos 20 dias fora de casa, fora da minha cidade, rodando o Brasil a pedido do presidente Lula, para que a gente possa ter um resultado diferente no segundo turno."
O deputado eleito participou de agendas ao lado de outros candidatos e esteve nesse sábado, 24, presente no último compromisso de Lula na avenida Paulista, em São Paulo, antes da votação.
"Tive a oportunidade de conhecer as cinco regiões do país, visitando dez estados, e fui vendo, no dia a dia, o que no começo era medo e insegurança se transformando em um sentimento muito forte de esperança, de que é possível virar e ganhar essa eleição. Estou muito feliz e tenho certeza de que hoje vai ser um dia histórico para a democracia brasileira, e a gente vai comemorar muito hoje à noite."
Natural da capital paulista, Guilherme Cortez construiu sua trajetória política em Franca. Em 2020, disputou uma vaga na Câmara Municipal pelo Psol e terminou como o quarto candidato mais votado, mas não conseguiu se eleger.
Dois anos depois, conquistou uma cadeira na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), com 45.094 votos. Em 2024, disputou a Prefeitura de Franca e ampliou sua projeção política na cidade e na região.
Agora, aos 28 anos, chega à Câmara dos Deputados com 275.444 votos e será um dos representantes da região em Brasília a partir de 2027.
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