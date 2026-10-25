As fortes chuvas acompanhadas de ventania provocaram a queda de árvores em dois bairros da zona sul de Franca na manhã deste domingo, 25. As ocorrências foram registradas no Jardim Aeroporto I e no Parque Universitário, por volta das 11h. Não houve vítimas.
O primeiro caso aconteceu em uma residência na avenida Carlos Roberto Haddad, no Jardim Aeroporto I. A árvore que ficava no quintal do imóvel caiu durante a ventania.
O morador acionou o Corpo de Bombeiros, que foi até o endereço e cortou a árvore em vários pedaços. A equipe deixou os troncos e galhos em um canto do quintal. O trabalho foi realizado enquanto ainda chovia forte.
Árvore cai na porta de residência
A segunda ocorrência foi registrada na rua Doutor Bernardino de Campos, no Parque Universitário. A árvore caiu em frente à casa de Maria Lucia, que mora no endereço há 26 anos.
Ela contou que a chuva veio acompanhada de ventos fortes e provocou a queda. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
“Graças a Deus não teve vítima”, afirmou a moradora, que também acionou o Corpo de Bombeiros para retirar a árvore da via.
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