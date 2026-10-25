Morreu aos 34 anos, neste sábado, 24, Mikaely Trajano Medeiros, moradora de Franca, que enfrentava uma batalha contra o câncer de mama com metástase cerebral. A história da artesã autônoma ganhou repercussão em fevereiro deste ano, quando ela buscava ajuda para conseguir um medicamento de alto custo, considerado essencial para o tratamento.

Mikaely descobriu o câncer em dezembro de 2024, após uma consulta de rotina com a ginecologista. Exames e biópsia confirmaram a doença na mama direita. Durante a preparação para a cirurgia, novos exames identificaram também um tumor na mama esquerda, levando à realização de uma mastectomia bilateral, com a retirada das duas mamas.

Após a cirurgia, ela passou por sessões de radioterapia e novas etapas de quimioterapia. No entanto, cerca de cinco meses depois, começou a apresentar fortes dores de cabeça, visão turva e episódios de visão dupla. Exames de ressonância magnética identificaram quatro lesões no cérebro, caracterizando metástase.