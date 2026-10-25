25 de outubro de 2026
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LUTO

Morre Mikaely Trajano Medeiros, após luta contra câncer em Franca

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Mikaely Trajano Medeiros morreu aos 34 anos
Mikaely Trajano Medeiros morreu aos 34 anos

Morreu aos 34 anos, neste sábado, 24, Mikaely Trajano Medeiros, moradora de Franca, que enfrentava uma batalha contra o câncer de mama com metástase cerebral. A história da artesã autônoma ganhou repercussão em fevereiro deste ano, quando ela buscava ajuda para conseguir um medicamento de alto custo, considerado essencial para o tratamento.

Mikaely descobriu o câncer em dezembro de 2024, após uma consulta de rotina com a ginecologista. Exames e biópsia confirmaram a doença na mama direita. Durante a preparação para a cirurgia, novos exames identificaram também um tumor na mama esquerda, levando à realização de uma mastectomia bilateral, com a retirada das duas mamas.

Após a cirurgia, ela passou por sessões de radioterapia e novas etapas de quimioterapia. No entanto, cerca de cinco meses depois, começou a apresentar fortes dores de cabeça, visão turva e episódios de visão dupla. Exames de ressonância magnética identificaram quatro lesões no cérebro, caracterizando metástase.

Mikaely foi internada na semana passada e morreu nesse sábado.

Velório e sepultamento

O corpo de Mikaely é velado neste domingo, 25, nas salas 2 e 3 do Memorial Nova Franca, em Franca. O culto fúnebre está previsto para as 16h.

O sepultamento será realizado na segunda-feira, 26, às 9h30, no Cemitério Jardim das Oliveiras.

Mikaely era mulher de Júlio César Ferreira e frequentava a Igreja Congregação Cristã no Brasil do Residencial São Jerônimo, em Franca. 

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