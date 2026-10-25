Um incêndio atingiu a Usina Viralcool na manhã deste domingo, 25, no distrito de Ibitiúva, em Pitangueiras, a cerca de 150 km de Franca. A suspeita é de que um raio tenha atingido um tanque de etanol da unidade, provocando o fogo. As causas, no entanto, ainda são investigadas.
Segundo informações da Prefeitura de Pitangueiras, o incêndio começou por volta das 9h. Funcionários da empresa também relataram a suspeita de que o fogo tenha começado após a queda de um raio no tanque.
Equipes do Corpo de Bombeiros de toda região foram acionadas e atuam no combate às chamas.
Até a última atualização desta reportagem, não havia informações confirmadas sobre possíveis vítimas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.