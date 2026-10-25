25 de outubro de 2026
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Raio pode ter causado incêndio em tanque de etanol em usina

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Fogo atingiu tanque de álcool em usina de álcool
Fogo atingiu tanque de álcool em usina de álcool

Um incêndio atingiu a Usina Viralcool na manhã deste domingo, 25, no distrito de Ibitiúva, em Pitangueiras, a cerca de 150 km de Franca. A suspeita é de que um raio tenha atingido um tanque de etanol da unidade, provocando o fogo. As causas, no entanto, ainda são investigadas.

Segundo informações da Prefeitura de Pitangueiras, o incêndio começou por volta das 9h. Funcionários da empresa também relataram a suspeita de que o fogo tenha começado após a queda de um raio no tanque.

Equipes do Corpo de Bombeiros de toda região foram acionadas e atuam no combate às chamas.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações confirmadas sobre possíveis vítimas.

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