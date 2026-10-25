Um incêndio atingiu a Usina Viralcool na manhã deste domingo, 25, no distrito de Ibitiúva, em Pitangueiras, a cerca de 150 km de Franca. A suspeita é de que um raio tenha atingido um tanque de etanol da unidade, provocando o fogo. As causas, no entanto, ainda são investigadas.

Segundo informações da Prefeitura de Pitangueiras, o incêndio começou por volta das 9h. Funcionários da empresa também relataram a suspeita de que o fogo tenha começado após a queda de um raio no tanque.

Equipes do Corpo de Bombeiros de toda região foram acionadas e atuam no combate às chamas.