25 de outubro de 2026
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SANTA HELENA

Caminhonete arrebenta poste e deixa moradores sem luz em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Camionete bateu em poste durante a madrugada deste domingo, 25.
Camionete bateu em poste durante a madrugada deste domingo, 25.

Um motorista atingiu a camionete que dirigia em um poste e o portão de uma casa na avenida Domingos Sanna, no bairro Santa Helena, na zona oeste de Franca, na madrugada deste domingo, 25.

Moradores da região estão sem energia elétrica para que as equipes façam a remoção e a substituição da estrutura danificada. Não há informações sobre feridos.

O acidente aconteceu por volta das 5h. O motorista teria perdido o controle da direção e atingido violentamente o poste e o portão do imóvel.

Equipes da CPFL  (Companhia Paulista de Força e Luz) estiveram no local, interditaram a avenida e desligaram a energia elétrica para evitar riscos durante os trabalhos.

A previsão é que a estrutura danificada seja substituída nas próximas horas.

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