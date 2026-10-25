Um motorista atingiu a camionete que dirigia em um poste e o portão de uma casa na avenida Domingos Sanna, no bairro Santa Helena, na zona oeste de Franca, na madrugada deste domingo, 25.

Moradores da região estão sem energia elétrica para que as equipes façam a remoção e a substituição da estrutura danificada. Não há informações sobre feridos.

O acidente aconteceu por volta das 5h. O motorista teria perdido o controle da direção e atingido violentamente o poste e o portão do imóvel.